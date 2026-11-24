Los apostadores en Colombia siguen de cerca el sorteo de Chontico Día correspondiente a este martes 24 de noviembre de 2026, uno de los juegos de chance más tradicionales y consultados en el suroccidente y el resto del país. A continuación, se presentan los detalles oficiales de la jornada para que los jugadores verifiquen sus colillas.



¿Qué número cayó en Chontico Día hoy?

Durante la jornada vespertina de este martes 24 de noviembre de 2026, se llevó a cabo la extracción oficial de las balotas bajo la supervisión de los delegados autorizados. El resultado principal del sorteo es el siguiente:



Números ganadores: Pendiente

Pendiente La “Quinta” cifra: Pendiente

Las personas que adquirieron sus tiquetes en los puntos de venta autorizados o a través de las plataformas digitales habilitadas deben revisar detalladamente las cuatro cifras en estricto orden, así como la modalidad seleccionada al momento de realizar la apuesta.



¿Qué hacer en caso de resultar ganador en el chance?

Quienes acierten la combinación ganadora del sorteo Chontico Día deben acudir a los puntos de atención autorizados por el operador correspondiente, presentando el tiquete original y su documento de identidad vigente (cédula de ciudadanía, cédula de extranjería o pasaporte).

El procedimiento de pago varía según el monto obtenido por el apostador. Cuando se trata de premios menores, el desembolso suele realizarse directamente en las oficinas principales o puntos de red habilitados en el departamento donde se efectuó la compra. En contraste, si el valor supera los topes establecidos por la entidad operadora, el ganador debe acercarse a las sedes administrativas principales para validar la autenticidad de la colilla, diligenciar los formularios de conocimiento del cliente y coordinar el pago mediante transferencia bancaria o cheque, cumpliendo con las normas de prevención de lavado de activos.

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Asimismo, la legislación colombiana establece un plazo máximo de un año, contado a partir de la fecha de realización del sorteo, para hacer efectivo el cobro de los premios. Superado ese tiempo sin que el tiquete sea reclamado, opera la prescripción del derecho y los recursos son transferidos al sistema de salud pública, conforme a lo dispuesto en la Ley 1393 de 2010.



Retenciones de ley por ganancias ocasionales en Colombia

Los ganadores de loterías, rifas, apuestas y juegos de chance en Colombia deben tener en cuenta las obligaciones tributarias vigentes al momento de reclamar su dinero. De acuerdo con el Estatuto Tributario, los premios que superan las 48 Unidades de Valor Tributario (UVT) están sujetos al impuesto por ganancia ocasional.



Este tributo corresponde a una tarifa del 20 % sobre el valor bruto del premio obtenido, monto que es retenido directamente en la fuente por el operador autorizado antes de entregar el dinero al beneficiario. Adicionalmente, sobre el valor resultante puede aplicarse el Gravamen a los Movimientos Financieros (4x1.000), dependiendo del mecanismo financiero utilizado para el desembolso. Si el premio es inferior al tope de las 48 UVT, no se aplica la retención por ganancia ocasional y el jugador recibe el valor total estipulado en su plan de premios.



Importancia de jugar legal y verificar en Coljuegos

Las autoridades nacionales reiteran el llamado a los ciudadanos para que realicen sus apuestas exclusivamente en establecimientos físicos autorizados o portales web que cuenten con licencia vigente expedida por Coljuegos, la entidad reguladora de los juegos de suerte y azar en Colombia.



Participar en sorteos legales no solo garantiza la transparencia en cada extracción y el respaldo financiero para el pago oportuno de los premios, sino que también asegura que un porcentaje significativo de los recursos recaudados sea transferido directamente a la financiación de los servicios de salud de los colombianos. Antes de apostar, los usuarios pueden consultar el listado oficial de operadores autorizados en el portal institucional de Coljuegos y verificar que el tiquete impreso incluya el logotipo oficial, la fecha del sorteo y el valor apostado.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.