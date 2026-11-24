Los apostadores en Colombia siguen de cerca el sorteo del chance Dorado Mañana de este martes 24 de noviembre de 2026, una de las modalidades de juegos de suerte y azar con mayor consulta diaria en el territorio nacional. A continuación, se presentan los datos oficiales correspondientes a la jornada de hoy para que los participantes verifiquen sus boletos.



¿Qué número cayó en Dorado Mañana hoy 24 de noviembre de 2026?

De acuerdo con el reporte oficial emitido tras la realización del sorteo diario, las cifras favorecidas para el premio principal del Dorado Mañana durante esta jornada corresponden a la siguiente combinación:



Números ganadores: Pendiente

Pendiente La “Quinta” cifra: Pendiente

Recomendaciones para verificar y reclamar premios de chance en Colombia

Quienes resulten favorecidos en el sorteo del Dorado Mañana deben seguir una serie de protocolos establecidos por los operadores de juegos de suerte y azar en Colombia para hacer efectivo el pago de su dinero de manera segura y sin contratiempos administrativos.

En primer lugar, es fundamental conservar en perfecto estado el tiquete original de la apuesta. Este documento físico —o el comprobante electrónico emitido por plataformas autorizadas— constituye el único soporte válido para exigir el desembolso del premio. El papel no debe presentar tachaduras, enmendaduras, rupturas ni alteraciones que impidan leer con claridad el código de seguridad, la fecha del sorteo, el valor apostado y los números seleccionados.

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Para premios de menor cuantía, los ganadores pueden acudir directamente a los puntos de venta autorizados de la red comercial correspondiente presentando su cédula de ciudadanía original y el tiquete ganador. Cuando el monto obtenido supera los topes establecidos para pago inmediato en puntos físicos, el operador exige realizar el trámite en oficinas principales o sedes administrativas designadas, donde se verifica la autenticidad del comprobante y se programa el pago mediante transferencia bancaria o cheque de gerencia.



Asimismo, los apostadores deben tener presente que existe un plazo legal de prescripción para reclamar los premios de loterías y chance en Colombia, el cual es de un año contado a partir de la fecha de realización del sorteo. Superado ese periodo, se pierde el derecho a exigir el pago y los recursos pasan a fortalecer el sistema de salud pública.



Retenciones de ley e impuestos por ganancias ocasionales

En materia tributaria, los premios obtenidos en juegos de suerte y azar como el Dorado Mañana están sujetos a las disposiciones del Estatuto Tributario colombiano. Cuando el valor del premio supera la base gravable fijada en Unidades de Valor Tributario (UVT) vigente para el año 2026, se aplica de manera automática la retención en la fuente por concepto de ganancia ocasional.



Dicho descuento equivale al 20 % sobre el valor total del premio ganado, monto que es retenido directamente por el operador autorizado al momento de efectuar el desembolso. Adicionalmente, dependiendo del monto y de las condiciones financieras de cada beneficiario, las transacciones bancarias asociadas al cobro pueden estar sujetas al Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), conocido como el 4x1.000.



Importancia de jugar legal y consultar canales oficiales de Coljuegos

Las autoridades regulatorias reiteran a los ciudadanos la importancia de realizar sus apuestas exclusivamente a través de operadores y puntos de venta autorizados por Coljuegos, la entidad encargada de administrar y vigilar el monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar en Colombia.

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Apostar en plataformas o establecimientos legales no solo garantiza el respaldo financiero y la transparencia en el pago oportuno de los premios, sino que también asegura que los recursos recaudados por derechos de explotación sean transferidos directamente a la financiación de los servicios de salud de los colombianos. Antes de descartar cualquier tiquete, se recomienda confrontar los números en los canales oficiales del operador del Dorado Mañana o en los portales autorizados de consulta de resultados.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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