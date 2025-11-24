Resultados de la Caribeña Día, hoy lunes 24 de noviembre de 2025: números ganadores

Publicidad
El sorteo de La Caribeña Día continúa siendo uno de los juegos de azar más consultados en la región Caribe, Este lunes, la atención vuelve a centrarse en el número ganador del más reciente sorteo, que se transmite por los canales oficiales a las 2:30 p. m. por el sistema electrónico autorizado, que garantiza transparencia y cumplimiento de las normas que regulan este tipo de juegos en Colombia.
Como es habitual en los chances, el resultado oficial de La Caribeña Día se anuncia pocos minutos después de culminar el sorteo. Esta vez la combinación ganadora es:
La cifra ganadora se compone de un número completo de cuatro dígitos, que es el formato tradicional para la modalidad de juego directo. Este sistema garantiza la verificación rápida e inmediata por parte de los apostadores, quienes pueden confirmar su suerte sin requerir combinaciones o cálculos complejos.
|Fecha
|Sorteo
|Número ganador
|Número de sorteo
|23 de Noviembre
|Caribeña Noche
|2006
|#7323
|23 de Noviembre
|Caribeña Día
|1697
|#7322
|22 de Noviembre
|Caribeña Noche
|0674
|#7321
|22 de Noviembre
|Caribeña Día
|3967
|#7320
|21 de Noviembre
|Caribeña Noche
|2013
|#7319
|21 de Noviembre
|Caribeña Día
|4103
|#7318
|20 de Noviembre
|Caribeña Noche
|9382
|#7317
|20 de Noviembre
|Caribeña Día
|9883
|#7316
|19 de Noviembre
|Caribeña Noche
|7387
|#7315
|19 de Noviembre
|Caribeña Día
|6220
|#7314
|18 de Noviembre
|Caribeña Noche
|5698
|#7313
|18 de Noviembre
|Caribeña Día
|8512
|#7312
|17 de Noviembre
|Caribeña Noche
|1930
|#7311
|17 de Noviembre
|Caribeña Día
|2296
|#7310
|16 de Noviembre
|Caribeña Noche
|4282
|#7309
|15 de Noviembre
|Caribeña Noche
|4514
|#7307
|15 de Noviembre
|Caribeña Día
|8175
|#7306
|14 de Noviembre
|Caribeña Noche
|0923
|#7305
|14 de Noviembre
|Caribeña Día
|8567
|#7304
|13 de Noviembre
|Caribeña Noche
|7635
|#7303
|13 de Noviembre
|Caribeña Día
|8289
|#7302
|12 de Noviembre
|Caribeña Noche
|0566
|#7301
|12 de Noviembre
|Caribeña Día
|6739
|#7300
|11 de Noviembre
|Caribeña Noche
|7435
|#7299
|11 de Noviembre
|Caribeña Día
|3114
|#7298
|10 de Noviembre
|Caribeña Noche
|3371
|#7297
|10 de Noviembre
|Caribeña Día
|2589
|#7296
|09 de Noviembre
|Caribeña Noche
|0191
|#7295
|09 de Noviembre
|Caribeña Día
|2204
|#7294
|08 de Noviembre
|Caribeña Noche
|2835
|#7293
|08 de Noviembre
|Caribeña Día
|2665
|#7292
|07 de Noviembre
|Caribeña Noche
|4193
|#7291
|07 de Noviembre
|Caribeña Día
|2422
|#7290
|06 de Noviembre
|Caribeña Noche
|4438
|#7289
|06 de Noviembre
|Caribeña Día
|5522
|#7288
|05 de Noviembre
|Caribeña Noche
|4910
|#7287
|05 de Noviembre
|Caribeña Día
|2394
|#7286
|04 de Noviembre
|Caribeña Noche
|3445
|#7285
|04 de Noviembre
|Caribeña Día
|6896
|#7284
|03 de Noviembre
|Caribeña Noche
|3827
|#7283
|03 de Noviembre
|Caribeña Día
|4205
|#7282
|02 de Noviembre
|Caribeña Noche
|5601
|#7281
|02 de Noviembre
|Caribeña Día
|0483
|#7280
|01 de Noviembre
|Caribeña Noche
|6856
|#7279
|01 de Noviembre
|Caribeña Día
|3081
|#7278
Uno de los puntos más importantes para quienes participan es conservar el tiquete original en perfecto estado. La Caribeña y los demás operadores del país reiteran que el documento debe estar libre de tachaduras, dobleces pronunciados, enmendaduras, manchas o deterioro, ya que cualquier alteración puede anular el cobro.
El valor del premio determina qué documentos se necesitan y si debe diligenciarse información adicional. En Colombia, los montos se calculan con base en la Unidad de Valor Tributario (UVT), vigente para cada año fiscal:
En todos los casos, el tiquete es la única prueba válida para reclamar el dinero.
Las apuestas de La Caribeña Día están diseñadas para ser accesibles y fáciles de jugar. El apostador elige un número de cuatro cifras entre el 0000 y el 9999 y define el valor de su apuesta, que puede ir desde $500 pesos hasta $10.000, según lo permita su presupuesto.
El sorteo se realiza a través de un sistema electrónico certificado y supervisado, que selecciona la combinación ganadora en cuestión de segundos. Debido a este proceso automatizado, la divulgación del resultado es inmediata.
El jugador puede elegir entre varias opciones según la manera en que desea participar:
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.
HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL