Resultados de la Caribeña Día, hoy lunes 24 de noviembre de 2025: números ganadores

El sorteo de La Caribeña Día continúa siendo uno de los juegos de azar más consultados en la región Caribe, Este lunes, la atención vuelve a centrarse en el número ganador del más reciente sorteo, que se transmite por los canales oficiales a las 2:30 p. m. por el sistema electrónico autorizado, que garantiza transparencia y cumplimiento de las normas que regulan este tipo de juegos en Colombia.



Resultados EN VIVO del sorteo La Caribeña Día 24 de noviembre de 2025

Como es habitual en los chances, el resultado oficial de La Caribeña Día se anuncia pocos minutos después de culminar el sorteo. Esta vez la combinación ganadora es:



Número ganador :8302

:8302 Quinta cifra: 3

La cifra ganadora se compone de un número completo de cuatro dígitos, que es el formato tradicional para la modalidad de juego directo. Este sistema garantiza la verificación rápida e inmediata por parte de los apostadores, quienes pueden confirmar su suerte sin requerir combinaciones o cálculos complejos.



Resultados más recientes de La Caribeña

Fecha Sorteo Número ganador Número de sorteo 23 de Noviembre Caribeña Noche 2006 #7323 23 de Noviembre Caribeña Día 1697 #7322 22 de Noviembre Caribeña Noche 0674 #7321 22 de Noviembre Caribeña Día 3967 #7320 21 de Noviembre Caribeña Noche 2013 #7319 21 de Noviembre Caribeña Día 4103 #7318 20 de Noviembre Caribeña Noche 9382 #7317 20 de Noviembre Caribeña Día 9883 #7316 19 de Noviembre Caribeña Noche 7387 #7315 19 de Noviembre Caribeña Día 6220 #7314 18 de Noviembre Caribeña Noche 5698 #7313 18 de Noviembre Caribeña Día 8512 #7312 17 de Noviembre Caribeña Noche 1930 #7311 17 de Noviembre Caribeña Día 2296 #7310 16 de Noviembre Caribeña Noche 4282 #7309 15 de Noviembre Caribeña Noche 4514 #7307 15 de Noviembre Caribeña Día 8175 #7306 14 de Noviembre Caribeña Noche 0923 #7305 14 de Noviembre Caribeña Día 8567 #7304 13 de Noviembre Caribeña Noche 7635 #7303 13 de Noviembre Caribeña Día 8289 #7302 12 de Noviembre Caribeña Noche 0566 #7301 12 de Noviembre Caribeña Día 6739 #7300 11 de Noviembre Caribeña Noche 7435 #7299 11 de Noviembre Caribeña Día 3114 #7298 10 de Noviembre Caribeña Noche 3371 #7297 10 de Noviembre Caribeña Día 2589 #7296 09 de Noviembre Caribeña Noche 0191 #7295 09 de Noviembre Caribeña Día 2204 #7294 08 de Noviembre Caribeña Noche 2835 #7293 08 de Noviembre Caribeña Día 2665 #7292 07 de Noviembre Caribeña Noche 4193 #7291 07 de Noviembre Caribeña Día 2422 #7290 06 de Noviembre Caribeña Noche 4438 #7289 06 de Noviembre Caribeña Día 5522 #7288 05 de Noviembre Caribeña Noche 4910 #7287 05 de Noviembre Caribeña Día 2394 #7286 04 de Noviembre Caribeña Noche 3445 #7285 04 de Noviembre Caribeña Día 6896 #7284 03 de Noviembre Caribeña Noche 3827 #7283 03 de Noviembre Caribeña Día 4205 #7282 02 de Noviembre Caribeña Noche 5601 #7281 02 de Noviembre Caribeña Día 0483 #7280 01 de Noviembre Caribeña Noche 6856 #7279 01 de Noviembre Caribeña Día 3081 #7278

Requisitos para cobrar un premio

Uno de los puntos más importantes para quienes participan es conservar el tiquete original en perfecto estado. La Caribeña y los demás operadores del país reiteran que el documento debe estar libre de tachaduras, dobleces pronunciados, enmendaduras, manchas o deterioro, ya que cualquier alteración puede anular el cobro.

El valor del premio determina qué documentos se necesitan y si debe diligenciarse información adicional. En Colombia, los montos se calculan con base en la Unidad de Valor Tributario (UVT), vigente para cada año fiscal:



Premios menores a 48 UVT:

Se presenta el tiquete original, el documento de identidad y una fotocopia legible de la cédula.

Premios entre 48 y 181 UVT:

Se deben entregar los mismos documentos, pero además es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT, que hace parte de los controles de prevención de lavado de activos.

Premios superiores a 182 UVT:

El ganador debe presentar una certificación bancaria vigente, no mayor a 30 días, ya que estos pagos se realizan por transferencia electrónica. En promedio, el desembolso se concreta en un plazo de ocho días hábiles.

En todos los casos, el tiquete es la única prueba válida para reclamar el dinero.



¿Cuánto cuesta jugar y cómo funciona la selección del número'

Las apuestas de La Caribeña Día están diseñadas para ser accesibles y fáciles de jugar. El apostador elige un número de cuatro cifras entre el 0000 y el 9999 y define el valor de su apuesta, que puede ir desde $500 pesos hasta $10.000, según lo permita su presupuesto.

El sorteo se realiza a través de un sistema electrónico certificado y supervisado, que selecciona la combinación ganadora en cuestión de segundos. Debido a este proceso automatizado, la divulgación del resultado es inmediata.



Modalidades disponibles en La Caribeña Día

El jugador puede elegir entre varias opciones según la manera en que desea participar:



Cuatro cifras directo o superpleno: gana quien acierta las cuatro cifras en el mismo orden.

gana quien acierta las cuatro cifras en el mismo orden. Cuatro cifras combinado : permite ganar si se aciertan las cifras en cualquier orden.

: permite ganar si se aciertan las cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: recompensa las tres últimas cifras en el orden exacto.

recompensa las tres últimas cifras en el orden exacto. Tres cifras combinado: las tres cifras correctas en cualquier secuencia.

las tres cifras correctas en cualquier secuencia. Dos cifras “pata” : coincidencia de las dos últimas cifras en el orden exacto.

: coincidencia de las dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra “uña”: acierto de la última cifra del número ganador.

