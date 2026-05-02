Resultados de la Lotería de Boyacá hoy, sábado 2 de mayo de 2026: números ganadores

La Lotería de Boyacá hoy, sábado 2 de mayo de 2026, realiza un nuevo sorteo, consolidándose como uno de los juegos de azar más tradicionales de Colombia. Con un premio mayor de $15.000 millones, miles de apostadores en todo el país siguen atentos la transmisión oficial.

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Este sorteo semanal mantiene una alta expectativa entre los jugadores, gracias a su trayectoria, su confiabilidad y su amplio plan de premios.



Resultados de la Lotería de Boyacá hoy, 2 de mayo de 2026

Una vez finalice el sorteo, aquí podrá consultar los números ganadores de la Lotería de Boyacá:

Número ganador: por definir

por definir Serie: por definir

Se recomienda verificar los resultados únicamente en canales oficiales antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.



¿Cuál es el plan de premios de la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá cuenta con uno de los planes de premios más atractivos del país:



Premio mayor: $15.000 millones

$15.000 millones Premio Fortuna: $1.000.000.000

$1.000.000.000 Premio Alegría: $400.000.000

$400.000.000 Premio Ilusión: $300.000.000

$300.000.000 Premio Esperanza: $100.000.000

$100.000.000 Premio Berraquera: $50.000.000

$50.000.000 Premio Optimismo: $20.000.000

$20.000.000 Premio Valentía: $10.000.000

Esta estructura permite que múltiples jugadores resulten ganadores en cada sorteo.



¿Cuándo se juega la Lotería de Boyacá?

El sorteo se realiza todos los sábados en la noche, con transmisión aproximada desde las 10:30 p. m. a través de Canal Trece y plataformas digitales oficiales.



¿Cómo reclamar un premio?

Si resulta ganador de la Lotería de Boyacá, tenga en cuenta:



Conservar el billete original en buen estado.

Verificar los resultados en canales oficiales.

Presentar documento de identidad.

Formas de cobro

Premios menores: pueden reclamarse en puntos autorizados o cambiarse por un nuevo billete.

pueden reclamarse en puntos autorizados o cambiarse por un nuevo billete. Premios mayores: requieren trámites adicionales en oficinas oficiales.

Para premios entre $2 millones y $6 millones se deben presentar documentos como RUT y registro de huella. En montos superiores, el proceso debe realizarse en la sede principal en Tunja.

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La Lotería de Boyacá continúa siendo una de las más importantes del país, manteniendo viva la ilusión de miles de colombianos que cada semana esperan acertar la combinación ganadora.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.