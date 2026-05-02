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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Lotería de Medellín hoy, sábado 2 de mayo de 2026: números ganadores

Resultados Lotería de Medellín hoy, sábado 2 de mayo de 2026: números ganadores

Consulte aquí los resultados EN VIVO de la Lotería de Medellín y verifique si es el ganador del premio mayor.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 2 de may, 2026
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Lotería de Medellín 2 de enero 2026: cuáles son los números ganadores
Lotería de Medellín 2 de enero 2026: cuáles son los números ganadores -
Lotería de Medellín - Getty Images

La Lotería de Medellín hoy, sábado 2 de mayo de 2026, realiza su sorteo semanal de manera extraordinaria, luego de que la jornada habitual del viernes fuera aplazada por el festivo del 1 de mayo.

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Miles de apostadores en todo el país permanecen atentos a la transmisión oficial, con la expectativa de conocer la combinación ganadora de uno de los juegos de azar más tradicionales de Colombia.

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Resultados Lotería de Medellín hoy, 2 de mayo de 2026

Una vez finalice el sorteo, aquí podrá consultar los números ganadores de la Lotería de Medellín:

  • Número ganador: por definir
  • Serie: por definir

Se recomienda verificar los resultados únicamente en canales oficiales antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.

¿Cómo jugar la Lotería de Medellín?

La Lotería de Medellín se juega mediante la compra de un billete que incluye:

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  • Un número de cuatro cifras (0000 a 9999).
  • Una serie de tres cifras.

Para ganar el premio mayor, el jugador debe acertar ambos datos en el orden exacto. También existen premios por aproximaciones y secos.

¿Cuánto cuesta la Lotería de Medellín?

El valor del billete es:

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  • Billete completo: $21.000 pesos
  • Fracción: $7.000 pesos

Este sistema permite jugar según el presupuesto del participante.

¿Cuándo se juega la Lotería de Medellín?

  • Habitualmente: todos los viernes
  • En esta ocasión: sábado 2 de mayo de 2026 (sorteo aplazado por festivo)
  • Hora aproximada: 11:00 p. m.

La transmisión se puede seguir en vivo por Teleantioquia y plataformas digitales autorizadas.

¿Cómo reclamar un premio?

Si resulta ganador de la Lotería de Medellín, tenga en cuenta:

  • Conservar el billete en buen estado.
  • Verificar los resultados en canales oficiales.
  • Presentar documento de identidad.

Formas de cobro

  • Premios menores: en puntos autorizados.
  • Premios mayores: requieren trámites adicionales y validaciones.

Además, los premios están sujetos a descuentos de ley según la normativa vigente.

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La Lotería de Medellín mantiene su relevancia como uno de los sorteos más importantes del país, incluso en jornadas extraordinarias como la de este sábado 2 de mayo de 2026, manteniendo viva la ilusión de miles de jugadores.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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