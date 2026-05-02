Resultados Lotería de Santander hoy, sábado 2 de mayo de 2026: números ganadores

Este sábado se lleva a cabo una nueva edición de la Lotería de Santander, uno de los juegos de azar más tradicionales del nororiente colombiano. Miles de apostadores siguen atentos la transmisión oficial con la expectativa de acertar el premio mayor de $6.500 millones.

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El sorteo se realiza bajo estrictos protocolos de seguridad y transparencia, con transmisión en vivo a través del canal TRO y plataformas digitales oficiales.

Resultados Lotería de Santander hoy, 2 de mayo de 2026

Una vez finalice el sorteo, estos serán los números ganadores de la Lotería de Santander:



Número ganador: 5048

Serie: 246

Se recomienda verificar los resultados únicamente en canales oficiales antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.



¿Cómo jugar la Lotería de Santander?

Para participar en la Lotería de Santander:

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Comprar un billete con un número de cuatro cifras

Elegir una serie

Definir si juega completo o por fracciones

Valor del billete:

Billete completo: $18.000

Fracción: $6.000

Plan de premios de la Lotería de Santander

Además del premio mayor, este sorteo ofrece múltiples oportunidades:

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Premio mayor: $6.500 millones

$6.500 millones 1 seco: $700 millones

$700 millones 2 secos: $500 millones

$500 millones 3 secos: $300 millones

$300 millones 4 secos: $200 millones

$200 millones 7 secos: $100 millones

$100 millones 20 secos: $50 millones

$50 millones 10 secos: $20 millones

$20 millones 15 secos: $10 millones

También incluye aproximaciones, como:

Mayor invertido

Tres primeras cifras

Tres últimas cifras

¿Dónde comprar el billete?

Puede adquirir su billete en:

Puntos autorizados

Loteros tradicionales

Redes como Efecty y PagaTodo

y Plataformas digitales autorizadas

Es clave utilizar canales legales para garantizar la validez del premio.

¿Cómo reclamar un premio?

Si gana la Lotería de Santander, tenga en cuenta:

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Requisitos básicos

Conservar el billete en perfecto estado

No presentar enmendaduras

Presentar documento de identidad

Según el monto

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Premios menores: se cobran en puntos autorizados

se cobran en puntos autorizados Premios mayores: trámite en oficinas principales en Bucaramanga

Los premios están sujetos a retenciones de ley y deben reclamarse dentro del plazo establecido.

Horario del sorteo

Día: sábado (programación ajustada por festivo)

sábado (programación ajustada por festivo) Hora: 11:00 p. m.

11:00 p. m. Transmisión: canal TRO y plataformas digitales

La Lotería de Santander hoy 2 de mayo de 2026 mantiene la expectativa de miles de colombianos que cada semana participan con la ilusión de acertar la combinación ganadora y cambiar su vida con un solo resultado.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

