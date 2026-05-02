En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
SPIRIT AIRLINES
FEMINICIDIO DE CAROLINA FLORES
CAPÍTULO EL RASTRO
METRO DE BOGOTÁ
CRÍA DE CÓNDOR ANDINO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Lotería de Santander hoy, sábado 2 de mayo de 2026: números ganadores

Resultados Lotería de Santander hoy, sábado 2 de mayo de 2026: números ganadores

La Lotería de Santander realiza su sorteo este sábado 2 de mayo de 2026, luego de ajustes en la programación por el festivo del 1 de mayo. Conozca aquí los resultados EN VIVO y cómo reclamar los premios.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 2 de may, 2026
Comparta en:
Lotería de Santander 9 enero 2026: resultados, números ganadores de hoy
Lotería de Santander 9 enero 2026: resultados, números ganadores de hoy -
Getty Images/ Lotería de Santander

Este sábado se lleva a cabo una nueva edición de la Lotería de Santander, uno de los juegos de azar más tradicionales del nororiente colombiano. Miles de apostadores siguen atentos la transmisión oficial con la expectativa de acertar el premio mayor de $6.500 millones.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

El sorteo se realiza bajo estrictos protocolos de seguridad y transparencia, con transmisión en vivo a través del canal TRO y plataformas digitales oficiales.

Últimas Noticias

  1. Resultados de la Lotería del Cauca hoy, sábado 14 de febrero de 2026: números ganadores
    Lotería del Cauca - Canva
    ECONOMÍA

    Resultados Lotería del Cauca hoy, sábado 2 de mayo de 2026: números ganadores

  2. Lotería de Medellín 2 de enero 2026: cuáles son los números ganadores
    Lotería de Medellín 2 de enero 2026: cuáles son los números ganadores -
    Lotería de Medellín - Getty Images
    ECONOMÍA

    Resultados Lotería de Medellín hoy, sábado 2 de mayo de 2026: números ganadores

Resultados Lotería de Santander hoy, 2 de mayo de 2026

Una vez finalice el sorteo, estos serán los números ganadores de la Lotería de Santander:

  • Número ganador: 5048
  • Serie: 246

Se recomienda verificar los resultados únicamente en canales oficiales antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.

¿Cómo jugar la Lotería de Santander?

Para participar en la Lotería de Santander:

Publicidad

  • Comprar un billete con un número de cuatro cifras
  • Elegir una serie
  • Definir si juega completo o por fracciones

Valor del billete:

  • Billete completo: $18.000
  • Fracción: $6.000

Plan de premios de la Lotería de Santander

Además del premio mayor, este sorteo ofrece múltiples oportunidades:

Publicidad

  • Premio mayor: $6.500 millones
  • 1 seco: $700 millones
  • 2 secos: $500 millones
  • 3 secos: $300 millones
  • 4 secos: $200 millones
  • 7 secos: $100 millones
  • 20 secos: $50 millones
  • 10 secos: $20 millones
  • 15 secos: $10 millones

También incluye aproximaciones, como:

  • Mayor invertido
  • Tres primeras cifras
  • Tres últimas cifras

¿Dónde comprar el billete?

Puede adquirir su billete en:

  • Puntos autorizados
  • Loteros tradicionales
  • Redes como Efecty y PagaTodo
  • Plataformas digitales autorizadas

Es clave utilizar canales legales para garantizar la validez del premio.

¿Cómo reclamar un premio?

Si gana la Lotería de Santander, tenga en cuenta:

Publicidad

Requisitos básicos

  • Conservar el billete en perfecto estado
  • No presentar enmendaduras
  • Presentar documento de identidad

Según el monto

Publicidad

  • Premios menores: se cobran en puntos autorizados
  • Premios mayores: trámite en oficinas principales en Bucaramanga

Los premios están sujetos a retenciones de ley y deben reclamarse dentro del plazo establecido.

Horario del sorteo

  • Día: sábado (programación ajustada por festivo)
  • Hora: 11:00 p. m.
  • Transmisión: canal TRO y plataformas digitales

La Lotería de Santander hoy 2 de mayo de 2026 mantiene la expectativa de miles de colombianos que cada semana participan con la ilusión de acertar la combinación ganadora y cambiar su vida con un solo resultado.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

WhatsApp-Channel Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Loterías

Lotería Santander

Publicidad

Publicidad

Publicidad