Resultados Lotería de Santander hoy, sábado 2 de mayo de 2026: números ganadores

Este sábado se lleva a cabo una nueva edición de la Lotería de Santander, uno de los juegos de azar más tradicionales del nororiente colombiano. Miles de apostadores siguen atentos la transmisión oficial con la expectativa de acertar el premio mayor de $6.500 millones.
El sorteo se realiza bajo estrictos protocolos de seguridad y transparencia, con transmisión en vivo a través del canal TRO y plataformas digitales oficiales.
Resultados Lotería de Santander hoy, 2 de mayo de 2026
Una vez finalice el sorteo, estos serán los números ganadores de la Lotería de Santander:
- Número ganador: 5048
- Serie: 246
Se recomienda verificar los resultados únicamente en canales oficiales antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.
¿Cómo jugar la Lotería de Santander?
Para participar en la Lotería de Santander:
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- Comprar un billete con un número de cuatro cifras
- Elegir una serie
- Definir si juega completo o por fracciones
Valor del billete:
- Billete completo: $18.000
- Fracción: $6.000
Plan de premios de la Lotería de Santander
Además del premio mayor, este sorteo ofrece múltiples oportunidades:
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- Premio mayor: $6.500 millones
- 1 seco: $700 millones
- 2 secos: $500 millones
- 3 secos: $300 millones
- 4 secos: $200 millones
- 7 secos: $100 millones
- 20 secos: $50 millones
- 10 secos: $20 millones
- 15 secos: $10 millones
También incluye aproximaciones, como:
- Mayor invertido
- Tres primeras cifras
- Tres últimas cifras
¿Dónde comprar el billete?
Puede adquirir su billete en:
- Puntos autorizados
- Loteros tradicionales
- Redes como Efecty y PagaTodo
- Plataformas digitales autorizadas
Es clave utilizar canales legales para garantizar la validez del premio.
¿Cómo reclamar un premio?
Si gana la Lotería de Santander, tenga en cuenta:
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Requisitos básicos
- Conservar el billete en perfecto estado
- No presentar enmendaduras
- Presentar documento de identidad
Según el monto
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- Premios menores: se cobran en puntos autorizados
- Premios mayores: trámite en oficinas principales en Bucaramanga
Los premios están sujetos a retenciones de ley y deben reclamarse dentro del plazo establecido.
Horario del sorteo
- Día: sábado (programación ajustada por festivo)
- Hora: 11:00 p. m.
- Transmisión: canal TRO y plataformas digitales
La Lotería de Santander hoy 2 de mayo de 2026 mantiene la expectativa de miles de colombianos que cada semana participan con la ilusión de acertar la combinación ganadora y cambiar su vida con un solo resultado.
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.