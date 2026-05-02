Resultados Lotería del Cauca hoy, sábado 2 de mayo de 2026: números ganadores

En la noche de este sábado se realiza un nuevo sorteo de la Lotería del Cauca, uno de los juegos de azar más tradicionales del país. La transmisión inicia sobre las 11:00 p. m. desde Popayán, donde miles de apostadores siguen en tiempo real la extracción de las balotas.



Este sorteo mantiene alta la expectativa entre los jugadores, quienes esperan acertar el número ganador del premio mayor de $8.000 millones.

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Resultados Lotería del Cauca hoy, 2 de mayo de 2026

Una vez finalice el sorteo, aquí podrá consultar los números ganadores de la Lotería del Cauca:

Número ganador: Por definir

Serie: Por definir

Se recomienda verificar siempre los resultados en los canales oficiales antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.



¿Cómo jugar la Lotería del Cauca?

Participar en la Lotería del Cauca es sencillo:



Comprar un billete con un número de cuatro cifras (0000 a 9999)

(0000 a 9999) Elegir una serie

Definir si juega el billete completo o por fracciones

Valor del billete:

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Billete completo: $16.000

Fracción: $4.000

Plan de premios de la Lotería del Cauca

El atractivo principal es su millonario premio mayor, pero también cuenta con múltiples opciones:

Premio mayor: $8.000 millones

$8.000 millones Premios secos: montos entre $10 millones y $300 millones

montos entre $10 millones y $300 millones Aproximaciones: por coincidencias parciales del número

por coincidencias parciales del número Chance patojo: modalidad adicional sin serie

¿Cómo reclamar un premio?

Si resulta ganador de la Lotería del Cauca, tenga en cuenta:

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Requisitos básicos

Conservar el billete original en buen estado

No presentar tachaduras ni enmendaduras

Presentar documento de identidad

Según el monto

Premios menores: se cobran en distribuidores autorizados

se cobran en distribuidores autorizados Premio mayor: trámite en la sede principal en Popayán

Para premios mayores

Presentar: Cédula RUT Certificación bancaria



Los premios están sujetos a retenciones por ley y el proceso puede tardar algunos días hábiles.

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Horarios y transmisión del sorteo

Día de juego: sábados

sábados Hora: 11:00 p. m.

11:00 p. m. Transmisión: canales oficiales y plataformas digitales

La Lotería del Cauca hoy 2 de mayo de 2026 continúa siendo una de las opciones favoritas entre los colombianos, manteniendo viva la ilusión de miles de jugadores que esperan cambiar su vida con un solo acierto.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.