Resultados de la Lotería de Cundinamarca hoy, martes 19 de mayo de 2026: números ganadores

La Lotería de Cundinamarca realiza este martes 19 de mayo de 2026 una nueva edición de su tradicional sorteo semanal, luego de que la jornada habitual del lunes fuera trasladada debido al festivo en Colombia. Como ocurre cada semana, miles de jugadores en distintas regiones del país permanecen atentos a la transmisión oficial para conocer la combinación ganadora del premio mayor y verificar sus billetes.



Este tradicional juego de azar continúa posicionándose como uno de los más reconocidos y seguidos en el territorio nacional gracias a su trayectoria, su estructura de premios y las múltiples oportunidades de ganar mediante números, series y aproximaciones.

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Resultados de la Lotería de Cundinamarca hoy, 19 de mayo de 2026

Una vez concluya el sorteo correspondiente a esta jornada, estos serán los resultados oficiales:



Número ganador: [POR DEFINIR]

[POR DEFINIR] Serie: [POR DEFINIR]

Las autoridades recomiendan verificar la información únicamente a través de plataformas oficiales y distribuidores autorizados para evitar errores o posibles fraudes relacionados con el cobro de premios.

¿Por qué el sorteo se juega este martes?

La Lotería de Cundinamarca realiza normalmente sus sorteos los lunes en horas de la noche. Sin embargo, cuando esta fecha coincide con un día festivo en Colombia, la programación oficial se traslada automáticamente al martes siguiente, manteniendo el horario habitual de transmisión.



Esta medida permite conservar la continuidad del calendario de sorteos sin afectar la operación oficial del juego ni los procesos de supervisión establecidos por las autoridades correspondientes.



¿Cómo funciona la Lotería de Cundinamarca?

La mecánica de la Lotería de Cundinamarca se basa en un sistema tradicional de números y series. Para participar, los jugadores deben adquirir un billete completo o una fracción autorizada.

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Cada billete incluye un número de cuatro cifras y una serie específica, elementos fundamentales para acceder al premio mayor.

Además del premio principal, el plan de premios contempla aproximaciones, reintegros y premios secos, categorías que aumentan las posibilidades de obtener algún tipo de ganancia incluso sin acertar exactamente la combinación principal.

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Premios y valor del billete

La Lotería de Cundinamarca mantiene un atractivo plan de premios encabezado por un premio mayor multimillonario y diferentes incentivos adicionales como el Tunjo de Oro y la Balsa Millonaria.

En cuanto al costo de participación:



Valor aproximado de la fracción: desde $5.000.

Valor aproximado del billete completo: $20.000, dependiendo del plan vigente.

Esta flexibilidad permite que jugadores frecuentes y ocasionales puedan participar semanalmente según sus posibilidades económicas.

Horario del sorteo

La transmisión oficial de la Lotería de Cundinamarca se realiza en horario nocturno mediante canales autorizados y plataformas digitales oficiales.

Hora aproximada del sorteo: entre las 10:30 p.m. y las 11:15 p.m.

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Una vez finaliza la transmisión, los resultados oficiales son publicados para consulta inmediata de los participantes.

¿Cómo reclamar un premio?

En caso de resultar ganador, es indispensable conservar el billete original en perfecto estado, sin tachaduras, rupturas o alteraciones, ya que será el único documento válido para realizar cualquier reclamación.

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Los premios deben reclamarse dentro de los plazos establecidos por la normativa vigente, generalmente dentro de los 30 días calendario posteriores al sorteo.

Para realizar el cobro, el jugador debe presentar el billete original y un documento de identidad válido. Asimismo, las autoridades recuerdan que los premios mayores están sujetos a retenciones y descuentos de ley por concepto de ganancia ocasional.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co