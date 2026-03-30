Resultados de la Lotería de Cundinamarca, Tolima y Baloto hoy, lunes 30 de marzo: números ganadores

En la noche de este lunes 30 de marzo de 2026 se lleva a cabo una nueva jornada de sorteos en Colombia con tres de los juegos de azar más seguidos por los apostadores: la Lotería de Cundinamarca, la Lotería del Tolima y Baloto junto con su modalidad Revancha. Con premios millonarios en juego, miles de participantes permanecen atentos a las transmisiones oficiales para conocer los resultados y verificar si sus números resultan favorecidos.



Como es habitual, los sorteos se desarrollan en horario nocturno bajo estrictos controles de seguridad y supervisión, lo que garantiza la transparencia de cada extracción. Las entidades responsables difunden los resultados minutos después de finalizado cada proceso, a través de sus canales autorizados.



Resultados de la Lotería de Cundinamarca del 30 de marzo de 2026

Tras concluir el sorteo de esta noche, se publican los resultados oficiales:



Número ganador: 6683

6683 Serie: 232

La Lotería de Cundinamarca mantiene su atractivo con un premio mayor millonario y diferentes incentivos adicionales que amplían las posibilidades de ganar.



Resultados de la Lotería del Tolima del 30 de marzo de 2026

La Lotería del Tolima también realiza su sorteo semanal en esta jornada, con un plan de premios que incluye un premio mayor destacado y varias categorías adicionales.



Números ganadores : 6680

: 6680 Serie: 132

Este juego continúa posicionándose entre los preferidos por su amplia oferta de premios.



Resultados de Baloto y Revancha del 30 de marzo de 2026

Por su parte, Baloto y Revancha se sortean en horas de la noche, generando gran expectativa por sus acumulados.

Baloto



Números: 20,29,21,04,17

Superbalota: 01

Revancha



Números: 02,05,18,37,02

Superbalota: 08

Este juego permite participar seleccionando cinco números y una superbalota, mientras que la opción de Revancha ofrece una segunda oportunidad con la misma combinación.



Recomendaciones para los jugadores

Una vez se anuncian los resultados, las autoridades recomiendan verificar los números únicamente en canales oficiales. Asimismo, es fundamental conservar el billete o tiquete en buen estado, ya que este es el único documento válido para reclamar premios.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Los premios menores pueden cobrarse en puntos autorizados, mientras que los de mayor valor deben gestionarse directamente con los operadores, cumpliendo los requisitos establecidos. También se debe tener en cuenta que los premios superiores a cierto monto están sujetos a retenciones legales.

Con esta nueva jornada del 30 de marzo de 2026, la Lotería de Cundinamarca, la Lotería del Tolima y Baloto con Revancha continúan consolidándose como referentes de los juegos de azar en Colombia, manteniendo la expectativa de miles de jugadores que cada semana buscan acertar la combinación ganadora.



HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co