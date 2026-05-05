Resultados de la Lotería de la Cruz Roja hoy, martes 5 de mayo de 2026: números ganadores

Este martes 5 de mayo de 2026 se realiza un nuevo sorteo de la Lotería de la Cruz Roja, uno de los juegos más tradicionales en Colombia y que cada semana reúne a miles de apostadores en todo el país. La expectativa se mantiene alta entre los participantes, quienes siguen atentos la transmisión oficial para conocer si su número resulta favorecido en esta jornada.



El sorteo se lleva a cabo en horario nocturno, con emisión a través de canales autorizados y plataformas digitales de la entidad, lo que permite a los jugadores seguir en tiempo real la revelación de los resultados. Como es habitual, el proceso se desarrolla bajo estrictos controles de seguridad y supervisión, garantizando transparencia en cada una de las etapas.



Resultados de la Lotería de la Cruz Roja hoy, 5 de mayo de 2026

Una vez finaliza el sorteo, se dan a conocer los resultados oficiales correspondientes a esta edición:



Número ganador: por definir

por definir Serie: por definir

Además del premio mayor, la Lotería de la Cruz Roja contempla una amplia distribución de premios secos, así como incentivos por aproximación al número principal, lo que amplía las posibilidades de obtener alguna ganancia entre los participantes.



Plan de premios de la Lotería de la Cruz Roja

Para esta jornada, el sorteo mantiene su estructura de premios, encabezada por un premio mayor de 10.000 millones de pesos. A este se suman diversas categorías de premios secundarios:



Un seco por 200 millones de pesos.

Cuatro secos de 100 millones de pesos cada uno.

Diez secos de 30 millones de pesos.

Quince secos de 20 millones de pesos.

Veinte secos de 10 millones de pesos.

A esto se agregan los premios por aproximación, que benefician a quienes logran coincidencias parciales con el número ganador, ya sea en cifras iniciales, finales o combinaciones específicas.



¿Cómo jugar la Lotería de la Cruz Roja?

Participar en este sorteo es un proceso sencillo. Los jugadores deben adquirir un billete que contiene un número de cuatro cifras y una serie. Cada billete completo tiene un valor aproximado de 15.000 pesos y está dividido en fracciones, lo que permite comprar participaciones individuales a menor costo.

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La comercialización se realiza a través de una red autorizada en todo el país, lo que facilita el acceso y, al mismo tiempo, genera oportunidades de empleo para miles de vendedores.



¿Qué hacer en caso de ganar?

En caso de resultar ganador, es indispensable conservar el billete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras, ya que este es el único documento válido para reclamar el premio. Además, se debe presentar el documento de identidad en los puntos autorizados o en las oficinas correspondientes, dependiendo del monto obtenido.

Los premios de menor cuantía pueden cobrarse en puntos de venta autorizados, mientras que los de mayor valor deben gestionarse directamente en sedes principales. Es importante tener en cuenta que los premios superiores a cierto monto están sujetos a retenciones legales, conforme a la normativa vigente.



La Lotería de la Cruz Roja continúa posicionándose como uno de los sorteos más importantes del país, no solo por los premios que ofrece, sino también por su aporte a programas humanitarios, manteniendo viva la ilusión de miles de colombianos en cada jornada.



HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

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