En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE
MINA SUTATUSA
ACCIDENTE MONSTER TRUCK
HANTAVIRUS
MET GALA 2026

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados de la Lotería de la Cruz Roja hoy, martes 5 de mayo de 2026: números ganadores

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja hoy, martes 5 de mayo de 2026: números ganadores

Con un premio mayor de 10.000 millones y múltiples incentivos, la Lotería de la Cruz Roja realiza este 5 de mayo un nuevo sorteo que despierta la ilusión de los participantes. Estos son los números ganadores.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 5 de may, 2026
Comparta en:
Lotería de la Cruz Roja
Lotería de la Cruz Roja -
Lotería de la Cruz Roja - Canva

Este martes 5 de mayo de 2026 se realiza un nuevo sorteo de la Lotería de la Cruz Roja, uno de los juegos más tradicionales en Colombia y que cada semana reúne a miles de apostadores en todo el país. La expectativa se mantiene alta entre los participantes, quienes siguen atentos la transmisión oficial para conocer si su número resulta favorecido en esta jornada.

El sorteo se lleva a cabo en horario nocturno, con emisión a través de canales autorizados y plataformas digitales de la entidad, lo que permite a los jugadores seguir en tiempo real la revelación de los resultados. Como es habitual, el proceso se desarrolla bajo estrictos controles de seguridad y supervisión, garantizando transparencia en cada una de las etapas.

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja hoy, 5 de mayo de 2026

Una vez finaliza el sorteo, se dan a conocer los resultados oficiales correspondientes a esta edición:

  • Número ganador: por definir
  • Serie: por definir

Además del premio mayor, la Lotería de la Cruz Roja contempla una amplia distribución de premios secos, así como incentivos por aproximación al número principal, lo que amplía las posibilidades de obtener alguna ganancia entre los participantes.

Plan de premios de la Lotería de la Cruz Roja

Para esta jornada, el sorteo mantiene su estructura de premios, encabezada por un premio mayor de 10.000 millones de pesos. A este se suman diversas categorías de premios secundarios:

  • Un seco por 200 millones de pesos.
  • Cuatro secos de 100 millones de pesos cada uno.
  • Diez secos de 30 millones de pesos.
  • Quince secos de 20 millones de pesos.
  • Veinte secos de 10 millones de pesos.

A esto se agregan los premios por aproximación, que benefician a quienes logran coincidencias parciales con el número ganador, ya sea en cifras iniciales, finales o combinaciones específicas.

¿Cómo jugar la Lotería de la Cruz Roja?

Participar en este sorteo es un proceso sencillo. Los jugadores deben adquirir un billete que contiene un número de cuatro cifras y una serie. Cada billete completo tiene un valor aproximado de 15.000 pesos y está dividido en fracciones, lo que permite comprar participaciones individuales a menor costo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

La comercialización se realiza a través de una red autorizada en todo el país, lo que facilita el acceso y, al mismo tiempo, genera oportunidades de empleo para miles de vendedores.

¿Qué hacer en caso de ganar?

En caso de resultar ganador, es indispensable conservar el billete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras, ya que este es el único documento válido para reclamar el premio. Además, se debe presentar el documento de identidad en los puntos autorizados o en las oficinas correspondientes, dependiendo del monto obtenido.

Últimas Noticias

  1. Sinuano Noche 5 marzo 2026: resultados, números ganadores de hoy
    Sinuano Noche 5 marzo 2026: resultados, números ganadores de hoy -
    El Sinuano - Getty Images
    ECONOMÍA

    Resultados Sinuano Noche último sorteo hoy, martes 5 de mayo de 2026: números ganadores

  2. Resultados Caribeña Noche último sorteo hoy, martes 5 de mayo de 2026: números ganadores
    Resultados Caribeña Noche -
    La Caribeña - Canva
    ECONOMÍA

    Resultados Caribeña Noche último sorteo hoy, martes 5 de mayo de 2026: números ganadores

Los premios de menor cuantía pueden cobrarse en puntos de venta autorizados, mientras que los de mayor valor deben gestionarse directamente en sedes principales. Es importante tener en cuenta que los premios superiores a cierto monto están sujetos a retenciones legales, conforme a la normativa vigente.

La Lotería de la Cruz Roja continúa posicionándose como uno de los sorteos más importantes del país, no solo por los premios que ofrece, sino también por su aporte a programas humanitarios, manteniendo viva la ilusión de miles de colombianos en cada jornada.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

WhatsApp-Channel Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Lotería de la Cruz Roja Colombiana

Loterías

Publicidad

Publicidad

Publicidad