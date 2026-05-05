Resultados Caribeña Noche último sorteo hoy, martes 5 de mayo de 2026: números ganadores

El sorteo de Caribeña Noche se realiza este martes 5 de mayo de 2026, consolidándose como uno de los juegos de chance más populares en Colombia. Cada jornada convoca a miles de apostadores que siguen atentos la transmisión oficial con la expectativa de acertar la combinación ganadora y acceder a alguno de los premios disponibles.



Este juego, con origen en la región Caribe, mantiene su reconocimiento a nivel nacional gracias a su formato sencillo, su frecuencia diaria y la confianza que ha construido entre los jugadores a lo largo del tiempo. Su dinámica se conserva sin mayores modificaciones, lo que facilita la participación tanto de nuevos jugadores como de quienes apuestan de manera habitual.



Resultados Caribeña Noche hoy, 5 de mayo de 2026

Una vez finaliza el sorteo de esta jornada, se dan a conocer los resultados oficiales:



Número ganador: por definir

por definir Quinta cifra: por definir

Se recomienda a los jugadores verificar los números únicamente a través de canales autorizados, con el fin de evitar errores o confusiones al momento de consultar los resultados.



¿Cómo jugar Caribeña Noche?

Participar en Caribeña Noche es un proceso accesible. Los jugadores deben elegir un número de cuatro cifras, comprendido entre el 0000 y el 9999, y definir el valor de la apuesta según sus posibilidades. Esta flexibilidad permite que una amplia variedad de personas participe en cada sorteo.

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Además, los apostadores pueden seleccionar diferentes modalidades de juego, lo que influye directamente en el tipo de premio que pueden obtener dependiendo del nivel de acierto alcanzado.



Plan de premios de Caribeña Noche

El Caribeña Noche ofrece varias formas de ganar, según la coincidencia de las cifras jugadas:

Cuatro cifras (directo): acierto exacto del número completo.

Tres cifras: coincidencia de las últimas cifras en orden.

Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): acierto del último número.

El valor del premio depende tanto del monto apostado como del nivel de coincidencia logrado por el jugador.



¿Cuándo se juega Caribeña Noche?

El sorteo se realiza todos los días en horarios establecidos, lo que permite a los jugadores participar de manera constante:



Lunes a sábado: 10:30 p.m.

10:30 p.m. Domingos y festivos: 8:30 p.m.

La transmisión se puede seguir en vivo a través de canales autorizados, lo que garantiza la transparencia del proceso y permite conocer los resultados en tiempo real.



¿Cómo reclamar los premios?

En caso de resultar ganador, es indispensable conservar el tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras, ya que este es el único documento válido para reclamar el premio. También se debe presentar un documento de identidad en los puntos autorizados o en las oficinas correspondientes, dependiendo del monto obtenido.



Los premios menores pueden cobrarse directamente en puntos de venta, mientras que los de mayor valor requieren trámites adicionales en sedes principales. Es importante tener en cuenta que los premios superiores a 48 UVT están sujetos a retención, conforme a la normativa vigente en Colombia.



Caribeña Noche continúa posicionándose como una de las opciones preferidas por los colombianos en el juego de chance, manteniendo viva la ilusión diaria de miles de personas que participan con la esperanza de acertar la combinación ganadora.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co