En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE
MINA SUTATUSA
ACCIDENTE MONSTER TRUCK
HANTAVIRUS
MET GALA 2026

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Súper Astro Sol último sorteo hoy, martes 5 de mayo de 2026: números ganadores

Resultados Súper Astro Sol último sorteo hoy, martes 5 de mayo de 2026: números ganadores

De lunes a sábado a las 4 de la tarde juega el Súper Astro Sol. Recuerde que su boleto no debe tener tachones ni enmendaduras, de lo contrario no será válido para reclamar el premio.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 5 de may, 2026
Comparta en:
Super Astro Sol 14 de abril de 2026: cuáles son los números ganadores
Super Astro Sol 14 de abril de 2026: cuáles son los números ganadores -
Super Astro Sol - Canva

Este martes 5 de mayo de 2026 se realiza un nuevo sorteo del Súper Astro Sol, uno de los juegos de azar más populares en Colombia durante la jornada de la tarde. Miles de apostadores siguen atentos la transmisión oficial para conocer la combinación ganadora.

Si usted participó en el sorteo anterior, tenga en cuenta que la transmisión EN VIVO se realiza a través de canales digitales autorizados desde las 4:00 p. m.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Resultados Súper Astro Sol del sorteo del martes 5 de mayo de 2026

Número ganador: por definir
Signo zodiacal: por definir

Últimas Noticias

  1. Dorado Tarde 30 de abril de 2026: cuáles son los números ganadores
    Dorado Tarde 30 de abril de 2026: cuáles son los números ganadores -
    El Dorado - Getty Images
    ECONOMÍA

    Resultados Dorado Tarde hoy, martes 5 de mayo de 2026: números ganadores

  2. Resultados Paisita Día último sorteo lunes 20 de abril: los números ganadores
    Resultados Paisita Día -
    Archivo
    ECONOMÍA

    Resultados Paisita Día hoy, martes 5 de mayo de 2026: números ganadores

Para obtener el premio mayor, es necesario acertar tanto el número como el signo zodiacal en el orden exacto.

¿En qué consiste el Súper Astro Sol?

El Súper Astro Sol es un juego autorizado por Coljuegos. Su dinámica consiste en elegir:

  • Un número de cuatro cifras (0000 a 9999)
  • Un signo zodiacal

El jugador puede seleccionar la combinación manualmente o dejarla al azar mediante el sistema automático.

Publicidad

¿Cuánto se puede ganar?

El plan de premios incluye:

  • 4 cifras + signo: paga hasta 42.000 veces lo apostado
  • 3 cifras + signo: paga 1.000 veces
  • 2 cifras + signo: paga 100 veces

¿Dónde comprar el tiquete?

Los tiquetes pueden adquirirse en puntos autorizados como SuperGIROS, Su Red y otros operadores avalados en el país, así como en plataformas digitales.

Publicidad

¿Cómo reclamar el premio?

Para cobrar un premio es indispensable:

  • Presentar el tiquete original en buen estado
  • No tener tachones ni enmendaduras
  • Presentar documento de identidad

Los premios menores se pagan en puntos autorizados, mientras que los mayores requieren validaciones adicionales y documentación como RUT o certificación bancaria.

Recuerde que el plazo máximo para reclamar el premio es de un año desde la fecha del sorteo.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

WhatsApp-Channel Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Super Astro

Publicidad

Publicidad

Publicidad