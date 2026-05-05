Resultados Súper Astro Sol último sorteo hoy, martes 5 de mayo de 2026: números ganadores

Este martes 5 de mayo de 2026 se realiza un nuevo sorteo del Súper Astro Sol, uno de los juegos de azar más populares en Colombia durante la jornada de la tarde. Miles de apostadores siguen atentos la transmisión oficial para conocer la combinación ganadora.



Si usted participó en el sorteo anterior, tenga en cuenta que la transmisión EN VIVO se realiza a través de canales digitales autorizados desde las 4:00 p. m.

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Resultados Súper Astro Sol del sorteo del martes 5 de mayo de 2026

Número ganador: por definir

Signo zodiacal: por definir

Para obtener el premio mayor, es necesario acertar tanto el número como el signo zodiacal en el orden exacto.



¿En qué consiste el Súper Astro Sol?

El Súper Astro Sol es un juego autorizado por Coljuegos. Su dinámica consiste en elegir:



Un número de cuatro cifras (0000 a 9999)

Un signo zodiacal

El jugador puede seleccionar la combinación manualmente o dejarla al azar mediante el sistema automático.

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¿Cuánto se puede ganar?

El plan de premios incluye:

4 cifras + signo: paga hasta 42.000 veces lo apostado

3 cifras + signo: paga 1.000 veces

2 cifras + signo: paga 100 veces

¿Dónde comprar el tiquete?

Los tiquetes pueden adquirirse en puntos autorizados como SuperGIROS, Su Red y otros operadores avalados en el país, así como en plataformas digitales.

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¿Cómo reclamar el premio?

Para cobrar un premio es indispensable:

Presentar el tiquete original en buen estado

No tener tachones ni enmendaduras

Presentar documento de identidad

Los premios menores se pagan en puntos autorizados, mientras que los mayores requieren validaciones adicionales y documentación como RUT o certificación bancaria.

Recuerde que el plazo máximo para reclamar el premio es de un año desde la fecha del sorteo.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.