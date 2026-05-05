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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Dorado Tarde hoy, martes 5 de mayo de 2026: números ganadores

Resultados Dorado Tarde hoy, martes 5 de mayo de 2026: números ganadores

El Dorado Tarde se juega de lunes a sábado a las 3:30 p. m. Consulte aquí los resultados EN VIVO Dorado Tarde y cómo reclamar su premio en caso de acertar.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 5 de may, 2026
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Dorado Tarde 30 de abril de 2026: cuáles son los números ganadores
Dorado Tarde 30 de abril de 2026: cuáles son los números ganadores -
El Dorado - Getty Images

Este martes 5 de mayo de 2026 se realiza un nuevo sorteo del Dorado Tarde, uno de los chances más consultados en Colombia. La transmisión inicia sobre las 3:25 p. m., momento en el que miles de apostadores siguen en vivo la extracción de las balotas.

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Recuerde que los tiquetes con tachones, enmendaduras o daños no serán válidos para reclamar premios.

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Resultados Dorado Tarde hoy, 5 de mayo de 2026

Una vez finalice el sorteo, estos serán los números ganadores Dorado Tarde:

  • Número ganador: 7675
  • Quinta cifra: 6

Modalidades de juego del Dorado Tarde

El chance Dorado Tarde ofrece diferentes formas de apostar:

  • 4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.
  • 4 cifras combinado: paga 208 veces.
  • 3 cifras directo: paga 400 veces.
  • 3 cifras combinado: paga 83 veces.
  • 2 cifras (pata): paga 50 veces.
  • 1 cifra (uña): paga 5 veces.

Cada modalidad define el valor del premio según el nivel de acierto y la apuesta realizada.

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¿Cómo reclamar el premio?

Si resulta ganador del Dorado Tarde, tenga en cuenta:

  • Presentar el tiquete original en buen estado.
  • No debe tener tachones ni enmendaduras.
  • Diligenciar correctamente el reverso del comprobante.
  • Ser mayor de edad y presentar documento de identidad.

Formas de cobro:

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  • Premios menores: pueden reclamarse en puntos autorizados.
  • Premios iguales o superiores a $100.000: deben cobrarse en puntos oficiales con validación.

En premios de mayor valor, pueden solicitar documentación adicional y aplicar retenciones de ley.

Cuando la apuesta se realiza de forma digital, el pago puede efectuarse mediante transferencia electrónica, previa validación de identidad.

El Dorado Tarde continúa consolidándose como una de las opciones preferidas del chance en Colombia, manteniendo la expectativa diaria de miles de jugadores.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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