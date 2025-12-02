Resultados de la Lotería de la Cruz Roja último sorteo martes 2 de diciembre: números ganadores

Este martes 2 de diciembre de 2025 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, uno de los juegos más tradicionales y esperados por los aficionados en todo el país. La transmisión en vivo comenzará a las 10:55 p.m. y podrá seguirse a través del Canal 1, así como en las plataformas digitales oficiales de la lotería, incluyendo su página de Facebook Live. Esta jornada coincide con el sorteo de la Lotería del Huila, que también se realizará esta noche en sus canales autorizados.



Resultados EN VIVO de la Lotería de la Cruz Roja martes 2 de diciembre

El sorteo de esta jornada ofreció un premio mayor de 11.800 millones de pesos. Hasta el momento, el número y la serie ganadores del premio mayor fueron anunciados de la siguiente manera:



Números ganadores: 4 - 6 - 4 - 4

4 - 6 - 4 - 4 Serie: 0 - 9 - 3

¿Cómo jugar la Lotería de la Cruz Roja?

Para entrar en el juego, los participantes deben elegir un número de cuatro cifras, que puede ir desde el 0000 hasta el 9999. Cada billete completo de la Lotería de la Cruz Roja está dividido en tres fracciones, con un valor total de 15.000 pesos. Si el jugador prefiere invertir menos, puede adquirir una sola fracción por 5.000 pesos. Los puntos de venta autorizados están disponibles en todo el territorio nacional, y también se pueden consultar en el portal oficial de la lotería.

Este sistema de comercialización no solo facilita la participación desde cualquier ciudad o municipio, sino que también genera oportunidades laborales para miles de personas vinculadas a la distribución de los billetes. Es importante verificar que el billete sea auténtico, que la fecha del sorteo coincida con la impresa en el boleto y que no presente tachaduras ni alteraciones.



Premios y aproximaciones de la Lotería de la Cruz Roja

El sorteo de hoy ofrece un premio mayor de 7.000 millones de pesos, una cifra que lo convierte en uno de los más atractivos del país. Además, la Lotería de la Cruz Roja entrega múltiples premios secundarios o “secos”, distribuidos de la siguiente manera:

Un seco por 200 millones de pesos.

Cuatro secos de 100 millones de pesos cada uno.

Diez secos de 30 millones de pesos.

Quince secos de 20 millones de pesos.

Veinte secos de 10 millones de pesos.

A estos se suman los premios por aproximación al número ganador, lo que aumenta las posibilidades de obtener alguna ganancia. Entre las aproximaciones más destacadas se encuentran:



Número ganador con diferente serie: $4.066.265.

Tres primeras cifras correctas: $60.000.

Dos primeras y última cifra correctas: $60.000.

Tres últimas cifras correctas: $60.000.

Dos primeras cifras correctas: $30.000.

Dos últimas cifras correctas: $30.000.

Última cifra correcta: $15.000.

El detalle completo del plan de premios y el cálculo del valor neto después de impuestos puede consultarse en el sitio web oficial de la lotería.



¿Dónde ver resultados de la Lotería de La Cruz Roja?

Los resultados oficiales del sorteo se publicarán en tiempo real durante la transmisión y posteriormente en el boletín oficial disponible en la página web y redes sociales de la Lotería de la Cruz Roja.



También podrán verificarse en los puntos de venta autorizados o llamando al teléfono (1) 3115432, opción 0 o extensión 100.



¿Cómo reclamar el premio?

Si resulta ganador del premio mayor, el trámite debe realizarse de manera presencial en la sede principal de la Lotería de la Cruz Roja, ubicada en Bogotá, Avenida Carrera 68 No. 68B-31. Es indispensable presentar la cédula de ciudadanía y el billete original en perfecto estado. Para premios menores, el proceso puede realizarse en las oficinas regionales autorizadas.



Es fundamental tener en cuenta que los premios superiores a 48 Unidades de Valor Tributario (UVT) están sujetos a una retención en la fuente del 20%, por lo que el valor neto recibido será menor al monto bruto anunciado. Esta información también está disponible en el plan oficial de premios.

La Lotería de la Cruz Roja no solo ofrece la posibilidad de ganar grandes sumas de dinero, sino que cumple una función social esencial. Los recursos recaudados se destinan a financiar los programas de asistencia humanitaria de la Cruz Roja Colombiana, una entidad sin ánimo de lucro que trabaja en emergencias, salud y apoyo a comunidades vulnerables. Participar en este sorteo, por tanto, no solo significa apostar por la suerte, sino también contribuir a causas solidarias que benefician a miles de personas en todo el país.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL