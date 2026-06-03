Resultados de la Lotería del Meta hoy, miércoles 3 de junio de 2026: números ganadores

La Lotería del Meta realiza este miércoles 3 de junio de 2026 una nueva jornada de sorteos que mantiene la expectativa entre miles de apostadores en diferentes regiones del país. Como cada semana, los participantes permanecen atentos a la transmisión oficial para conocer la combinación favorecida y comprobar si alguno de sus billetes resulta ganador.

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Conocida como una de las loterías tradicionales de Colombia, esta modalidad de juego continúa reuniendo a jugadores que buscan acertar el premio mayor y las diferentes categorías adicionales contempladas dentro de su plan de premios. La expectativa crece durante la noche mientras se desarrolla la extracción oficial de los números.

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Resultados de la Lotería del Meta hoy, 3 de junio de 2026

Una vez concluya el sorteo oficial de esta noche, estos son los resultados correspondientes a la jornada:



Número ganador: XXXX

Serie: XXX

Los resultados oficiales son publicados posteriormente a través de los canales autorizados y las plataformas digitales oficiales de la lotería.

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¿Cuándo juega la Lotería del Meta?

La Lotería del Meta realiza sus sorteos todos los miércoles en horario nocturno. La transmisión puede seguirse mediante los canales oficiales de la entidad y a través de plataformas digitales habilitadas para la divulgación de los resultados.

Cada sorteo se desarrolla bajo procedimientos de control y supervisión que buscan garantizar la transparencia y la legalidad de todo el proceso.

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¿Cómo funciona la Lotería del Meta?

La mecánica del juego consiste en adquirir un billete que contiene un número de cuatro cifras acompañado por una serie específica. Para obtener el premio mayor es necesario acertar exactamente ambas combinaciones anunciadas durante el sorteo.

Los jugadores pueden adquirir:

Billete completo.

Fracciones autorizadas.

Esta modalidad permite que más personas participen semanalmente con diferentes niveles de inversión, manteniendo las posibilidades de acceder a los premios disponibles.

Plan de premios de la Lotería del Meta

La Lotería del Meta cuenta con un atractivo esquema de incentivos encabezado por un premio mayor de 1.800 millones de pesos.

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Además, contempla otras categorías de premios, entre ellas:

1 premio seco de $300 millones.

1 premio seco de $200 millones.

3 premios secos de $100 millones.

7 premios secos de $50 millones.

10 premios secos de $20 millones.

20 premios secos de $10 millones.

A esto se suman premios por aproximaciones y coincidencias parciales que amplían las oportunidades de obtener ganancias durante cada jornada.

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¿Cómo reclamar un premio de la Lotería del Meta?

Las personas que resulten favorecidas deben conservar el billete original en perfecto estado, ya que este documento es indispensable para validar cualquier reclamación.

Generalmente, para realizar el trámite de cobro se requiere:

Billete original.

Documento de identidad.

Formularios exigidos por la entidad para premios de alto valor.

Los premios menores pueden cobrarse en puntos autorizados, mientras que las sumas más elevadas deben gestionarse directamente ante la entidad operadora.

Recomendaciones para verificar los resultados

La entidad recomienda consultar los resultados únicamente mediante canales oficiales y evitar compartir fotografías completas de los billetes en redes sociales o plataformas digitales.

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También es importante revisar cuidadosamente el número y la serie antes de iniciar cualquier proceso de reclamación para evitar inconvenientes durante la validación del premio.

Los ganadores cuentan con un plazo establecido por la normativa vigente para reclamar sus premios. Una vez vencido ese periodo, los recursos no cobrados son destinados a los fines contemplados por la legislación colombiana sobre juegos de suerte y azar.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co