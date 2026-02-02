Precio del dólar hoy 2 de febrero de 2026 en Colombia: cómo está la TRM este lunes

El precio del dólar hoy en Colombia, lunes 2 de febrero de 2026, se ubicó en 3.670,47 pesos, según la Tasa Representativa del Mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera. La tasa de cambio oficial refleja una variación frente al cierre del viernes 30 de enero, último día hábil del mes pasado, cuando la TRM fue de 3.661,29 pesos. La diferencia entre ambas jornadas es de 9,18 pesos, lo que representa un ajuste diario de 0,25%.

Durante la última semana de enero, el dólar se movió entre un mínimo de 3.630,33 pesos y un máximo cercano a 3.700 pesos, rango que se mantiene vigente en el arranque de febrero. Enero de 2026 cerró con un balance negativo para el dólar. El mes empezó con una TRM de 3.757,08 pesos el 1 de enero y terminó en 3.661,29 pesos el día 30. En términos acumulados, la divisa perdió 95,79 pesos, lo que equivale a una variación mensual de -2,55%. Este comportamiento dejó al peso colombiano con una revaluación sostenida frente al dólar durante la mayor parte del mes.



Precio del dólar en casas de cambio

Ciudad Precio de compra Precio de venta Bogotá D.C. $ 3.610 $ 3.740 Medellín $ 3.530 $ 3.680 Cali $ 3.620 $ 3.770 Cartagena $ 3.750 $ 3.980 Cúcuta $ 3.620 $ 3.680 Pereira $ 3.730 $ 3.800

El euro sigue a la baja y cae hasta los 1,1899 dólares

El euro cotizaba a 1,1899 dólares este viernes, 30 de enero de 2026, por debajo de la barrera de los 1,1900 dólares, en una jornada marcada por los datos negativos del empleo en Alemania, la mayor economía europea, con 3.085.000 parados, la cifra más elevada desde 2014. La moneda comunitaria se cambiaba hacia las 16.00 GMT a 1,1899 dólares, frente a los 1,1926 dólares de la jornada anterior.



Por su parte El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1919 dólares, ligeramente por debajo de los 1,1968 dólares de la víspera. El euro cayó por debajo de la barrera de los 1,1900 dólares en un día en el que la Agencia Federal de Empleo (BA) de Alemania informó de que el número de parados en la mayor economía de Europa aumentó en enero en cuatro décimas, o 177.000 personas, hasta la cifra de 3.085.000, con lo que la tasa de desempleo se sitúa en el 6,6 %.



La moneda comunitaria continuó su caída iniciada después de que el martes se acercara a los 1,21 dólares, máximo desde junio de 2021, aunque luego perdió posiciones. También pareció lastrar a la moneda europea frente al billete verde la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de anunciar este viernes que nominó al banquero y economista estadounidense Kevin Warsh para presidir la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal (Fed) en sustitución de Jerome Powell.

Si es confirmado por el Senado, Warsh tomará las riendas de una Fed sobre la que pesan dudas sobre su independencia, después de que Trump haya insistido desde su vuelva a la Casa Blanca en enero de 2025 que los tipos de interés deben bajar de manera más continuada y rápida.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

