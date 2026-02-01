Entran en vigencia aranceles del 30% entre Colombia y Ecuador: ¿cómo entender esta guerra comercial?

Los aranceles del 30 % que Colombia y Ecuador se aplicaron de forma recíproca comenzaron a regir desde la medianoche del domingo, una medida que se espera impacte el intercambio comercial entre ambos países, que asciende a 2.800 millones de dólares al año y presenta para Ecuador un saldo negativo superior a los 1.000 millones.



Cifra de exportaciones entre Colombia y Ecuador

Colombia exporta cerca de 1.800 millones de dólares anuales a Ecuador, mientras que las ventas ecuatorianas apenas alcanzan los 900 millones. Ese desequilibrio fue uno de los argumentos del presidente ecuatoriano, el derechista Daniel Noboa, para empujar a su vecino hacia una disputa comercial.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Noboa, siguiendo un estilo similar al del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció sin aviso previo el 21 de enero, durante su participación en el Foro de Davos (Suiza), que impondría a partir del 1 de febrero un arancel del 30 % a las importaciones colombianas.

Además del desbalance comercial, el mandatario ecuatoriano acusó a su homólogo colombiano, el presidente Gustavo Petro, de no hacer lo necesario para impedir que la cocaína producida en Colombia llegue a Ecuador, desde donde mafias la envían por vía marítima hacia Norteamérica y Europa, generando una crisis de violencia sin precedentes.



El Gobierno colombiano respondió replicando la medida con un arancel similar sobre medio centenar de productos ecuatorianos, entre ellos frijoles, arroz, plátanos, aceites, azúcar, llantas, calzado, tubos de aluminio, bombonas, botellas, alcoholes etílicos e insecticidas.



Los gremios exportadores de ambos países han advertido que esta escalada de sanciones comerciales perjudica a las dos economías, y han llamado al diálogo, que por ahora solo avanza entre las ministras de Relaciones Exteriores, sin resultados concretos.

Publicidad

El sábado, la fila de camiones que esperaban cruzar por Rumichaca —el único paso fronterizo legal habilitado actualmente— alcanzaba los 600 metros, mientras intentaban pasar antes de la entrada en vigor de los aranceles.

Los exportadores ecuatorianos calculan que estas medidas podrían generar pérdidas anuales cercanas a los 273 millones de dólares. Entre los principales productos que Colombia compra a Ecuador destacan enlatados de pescado, maderas, extractos y aceites vegetales y camarón; mientras que Ecuador importa desde Colombia medicinas, cosméticos, insecticidas, herbicidas, productos de limpieza y camiones.



Ecuatorianos, a la expectativa por falta de energía

Uno de los aspectos más delicados es el suministro eléctrico que Colombia provee a Ecuador en momentos en que el sistema ecuatoriano no logra cubrir la demanda interna.

Publicidad

En 2024, durante una severa crisis energética que obligó a racionamientos de hasta 14 horas diarias por más de dos meses, Ecuador importó electricidad desde Colombia por 334 millones de dólares, convirtiendo esta transacción en su principal compra al país vecino.

Junto a los aranceles del 30%, el Gobierno del presidente Gustavo Petro decidió suspender el envío de electricidad a Ecuador desde el 22 de enero.

Aunque actualmente Ecuador dispone de suficiente agua en sus embalses para satisfacer la demanda interna, la falta de interconexión podría volverse crítica si las principales hidroeléctricas vuelven a enfrentar escasez, como ha ocurrido en otras ocasiones.

En respuesta a la desconexión eléctrica, Ecuador incrementó de 3 a 30 dólares por barril la tarifa del transporte del crudo de Ecopetrol a través de sus oleoductos, un valor que hace inviable la operación. Hasta ahora, Ecuador movía cerca de 10.000 barriles diarios de la petrolera colombiana.

Publicidad

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS EFE