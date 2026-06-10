Resultados de la Lotería del Meta hoy, miércoles 10 de junio de 2026: números ganadores

La Lotería del Meta realiza este miércoles 10 de junio una nueva edición de su sorteo semanal. Los participantes esperan la publicación de los resultados oficiales para verificar si el número y la serie registrados en sus billetes coinciden con la combinación favorecida de la jornada.



La extracción se desarrolla en horas de la noche bajo los procedimientos de control y supervisión establecidos para este tipo de juegos de suerte y azar. Una vez finaliza el sorteo, la entidad divulga los resultados a través de sus canales oficiales para consulta de los jugadores.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Resultados de la Lotería del Meta del 10 de junio de 2026

Tras la validación oficial del sorteo, estos son los números correspondientes a la jornada:



Número ganador: XXXX

XXXX Serie: XXX

Los participantes pueden contrastar esta información con los datos impresos en sus billetes antes de iniciar cualquier trámite relacionado con el cobro de premios.

¿A qué hora juega la Lotería del Meta?

La Lotería del Meta realiza sus sorteos todos los miércoles en horario nocturno. La transmisión oficial suele efectuarse a partir de las 10:30 p. m. mediante los canales autorizados y plataformas digitales habilitadas por la entidad.



Una vez concluye la extracción, los resultados son publicados y certificados para garantizar la transparencia del proceso y permitir la consulta por parte de los apostadores.



¿Cómo funciona la Lotería del Meta?

Para participar es necesario adquirir un billete autorizado que incluye una combinación de cuatro cifras y una serie determinada. El objetivo principal consiste en acertar exactamente ambos elementos anunciados durante el sorteo oficial.

Publicidad

Los billetes pueden adquirirse completos o por fracciones, dependiendo de la modalidad elegida por cada participante. Esta opción permite ajustar el valor de la compra según las preferencias de cada jugador.

La lotería opera bajo la regulación vigente para los juegos de suerte y azar en Colombia y destina recursos al financiamiento de programas de interés público.

Publicidad

Plan de premios de la Lotería del Meta

La Lotería del Meta cuenta con un esquema de premios que incluye un premio mayor y diferentes categorías complementarias.

Entre las principales bolsas de premios se encuentran



Premio mayor de $1.800 millones.

Premios secos de $300 millones.

Premios secos de $200 millones.

Premios secos de $100 millones.

Premios secos de $50 millones.

Premios secos de $20 millones.

Premios secos de $10 millones.

Premios por aproximaciones y otras coincidencias establecidas en el plan oficial.

La distribución de estos incentivos permite que varios billetes resulten favorecidos durante cada edición del sorteo.

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería del Meta?

Las personas que resulten ganadoras deben conservar el billete original en buen estado, ya que este constituye el documento indispensable para validar cualquier reclamación.

Generalmente, para efectuar el cobro se requiere:



Presentar el billete original.

Documento de identidad vigente.

Cumplir con los requisitos establecidos por la entidad para premios de mayor cuantía.

Los premios de menor valor suelen reclamarse en puntos autorizados, mientras que los montos más altos requieren trámites directamente ante el operador oficial.

Publicidad

Así puede verificar los resultados

La entidad recomienda consultar los números ganadores únicamente a través de los canales oficiales y verificar cuidadosamente tanto el número como la serie impresos en el billete.

Asimismo, aconseja conservar el documento en un lugar seguro y evitar cualquier deterioro que pueda afectar su validez. Los ganadores disponen de un plazo determinado por la normativa vigente para reclamar sus premios; una vez vencido ese periodo, el derecho al cobro expira conforme a las disposiciones legales aplicables.

Publicidad

Con la publicación de los resultados de este miércoles 10 de junio de 2026, los participantes ya pueden comprobar si la suerte los acompaña en una nueva edición de la Lotería del Meta.