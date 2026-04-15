Resultados de la Lotería del Meta hoy, miércoles 15 de abril de 2026: números ganadores

La Lotería del Meta, conocida como una de las más representativas de la región llanera, realiza una nueva jornada en la que participantes de distintas zonas del país están atentos a la transmisión oficial. El sorteo se lleva a cabo en horas de la noche bajo protocolos que garantizan la transparencia y legalidad del proceso.



Como es habitual, los jugadores pueden seguir la extracción de los números EN VIVO a partir de las 10:30 p.m. a través de los canales oficiales en redes sociales y televisión regional. Esto permite verificar en tiempo real los resultados y conocer de inmediato si la suerte estuvo de su lado.

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Más allá del premio, este sorteo también cumple una función social, ya que parte de los recursos recaudados se destinan al financiamiento de programas en beneficio de la comunidad, especialmente en el sector salud.



Resultados de la Lotería del Meta, miércoles 15 de abril de 2026

Una vez finaliza la transmisión oficial, la entidad publica los resultados del sorteo:



Número ganador: por definir

por definir Serie: por definir

Se recomienda a los participantes confirmar los resultados únicamente a través de canales oficiales antes de adelantar cualquier trámite de cobro.



¿Cómo funciona la Lotería del Meta?

La mecánica del juego consiste en adquirir un billete que incluye un número de cuatro cifras y una serie. Ambos elementos son indispensables para participar en el sorteo y optar por los diferentes premios.

El valor del billete completo suele ser accesible, con la posibilidad de adquirir fracciones, lo que facilita la participación de un mayor número de jugadores en todo el país.



Plan de premios de la Lotería del Meta

El sorteo cuenta con un atractivo esquema de premios encabezado por un premio mayor de $1.800 millones, acompañado de múltiples premios secos que amplían las oportunidades de ganar.



Entre los principales incentivos se encuentran:



1 premio seco de $300 millones

1 premio seco de $200 millones

3 premios secos de $100 millones

7 premios secos de $50 millones

10 premios secos de $20 millones

20 premios secos de $10 millones

Asimismo, se incluyen premios por aproximaciones y aciertos parciales, lo que permite que más jugadores resulten ganadores en cada sorteo.



¿Ganó? Así puede reclamar los premios

Los premios de menor cuantía pueden reclamarse en puntos autorizados o con distribuidores oficiales. En el caso de premios mayores, los ganadores deben acudir directamente a las oficinas del operador, presentando el billete original junto con su documento de identidad.



Es importante tener en cuenta que el billete debe estar en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras, ya que este es el único respaldo válido para el cobro del premio.

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El plazo para reclamar los premios es limitado y, una vez vencido, los recursos no cobrados son destinados a fines sociales, conforme a la normativa vigente.

Con el sorteo de este miércoles 15 de abril de 2026, la Lotería del Meta continúa consolidándose como una de las más tradicionales del país, manteniendo viva la ilusión de miles de colombianos que esperan cambiar su suerte con un solo número.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co