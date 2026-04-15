Resultados Lotería de Manizales, Valle, Meta y Baloto: premios último sorteo miércoles 15 de abril.

La noche de este miércoles 15 de abril de 2026 reúne la atención de miles de apostadores en Colombia con la realización de algunos de los sorteos más importantes de la semana. La Lotería de Manizales, la Lotería del Valle, la Lotería del Meta y el tradicional Baloto, junto con su modalidad Revancha, juegan premios millonarios que mantienen viva la expectativa de los participantes.



Estos sorteos se desarrollan en horario nocturno bajo estrictos protocolos de seguridad y supervisión, lo que garantiza la transparencia en cada una de las extracciones. Los resultados pueden seguirse en vivo a través de canales oficiales, televisión regional y plataformas digitales autorizadas.

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Además del componente de azar, estas loterías cumplen una función social clave, ya que los recursos recaudados se destinan en gran parte al financiamiento del sistema de salud y programas sociales en diferentes regiones del país.



Resultados Lotería de Manizales

La Lotería de Manizales realiza su sorteo semanal en la noche de este miércoles con un atractivo plan de premios que incluye un millonario premio mayor.



Número ganador:

Serie:

Los resultados oficiales se publican minutos después de finalizada la transmisión en vivo.



Resultados Lotería del Valle

El sorteo de la Lotería del Valle se desarrolla también en esta jornada, consolidándose como uno de los más seguidos por los jugadores.



Número ganador:

Serie:

La entidad divulga la combinación ganadora a través de sus canales institucionales tras concluir el sorteo.



Resultados Lotería del Meta

La Lotería del Meta, conocida por su tradición en el país, lleva a cabo su sorteo con un premio mayor significativo y múltiples premios adicionales.



Número ganador:

Serie:

Se recomienda a los jugadores verificar los resultados únicamente en plataformas oficiales.



Resultados de Baloto y Revancha

El Baloto y su modalidad Revancha se juegan en la misma noche, con acumulados que generan gran expectativa entre los apostadores.

Baloto:



Números:

Superbalota:

Revancha:



Números:

Superbalota:

¿Cómo participar y reclamar premios?

Para participar en estos sorteos, los jugadores deben adquirir sus billetes o tiquetes en puntos autorizados o mediante plataformas digitales. En el caso de las loterías tradicionales, cada billete contiene un número y una serie, mientras que en Baloto se elige una combinación de cifras.



En caso de resultar ganador, es indispensable conservar el billete o comprobante original en buen estado, ya que este es el único documento válido para reclamar el premio. Los premios menores pueden cobrarse en puntos autorizados, mientras que los de mayor valor deben gestionarse directamente con los operadores oficiales.



Asimismo, es importante tener en cuenta que los premios superiores a 48 UVT están sujetos a una retención del 20 % por concepto de ganancia ocasional, según la normativa vigente en Colombia.

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Con los sorteos de este miércoles 15 de abril de 2026, las principales loterías del país y el Baloto continúan fortaleciendo su tradición y manteniendo la ilusión de miles de colombianos que esperan acertar la combinación ganadora.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co