Resultados Sinuano Noche último sorteo hoy, miércoles 15 de abril de 2026: números ganadores

Este miércoles 15 de abril de 2026, la atención de miles de apostadores en Colombia, especialmente en la región norte del país, se centra nuevamente en el Sinuano Noche. Este popular juego de azar, que se ha convertido en una verdadera institución para quienes buscan cambiar su suerte, celebra una nueva jornada de sorteos en la que se reparten millonarios premios bajo la vigilancia de las autoridades competentes.



El Sinuano Noche no es solo un chance más; su nombre rinde un sentido homenaje al río Sinú, el eje vital del departamento de Córdoba, lo que refuerza su identidad como uno de los juegos más emblemáticos de la región Caribe colombiana. Con el paso de los años, su popularidad ha trascendido las fronteras regionales, consolidándose como una opción confiable y tradicional para los jugadores de todo el territorio nacional.



Resultados Sinuano Noche último sorteo hoy, miércoles 15 de abril de 2026

A continuación, presentamos el espacio destinado para los resultados de la jornada de hoy:



Números ganadores : pendiente

: pendiente La "Quinta" cifra: pendiente

Es fundamental que los apostadores recuerden que, una vez finalizado el sorteo oficial, los resultados deben ser validados a través de los canales oficiales de la lotería o en los puntos de venta autorizados antes de proceder con cualquier trámite de reclamación.



Horarios de Sinuano Noche y paso a paso para participar

El sorteo del Sinuano Noche mantiene un horario estricto para garantizar la transparencia y la participación masiva. De lunes a sábado, la cita con la suerte es a las 10:30 p. m.. Por su parte, los domingos y días festivos el sorteo se adelanta a las 8:30 p. m., permitiendo que los ganadores conozcan los resultados más temprano en los días de descanso. La transmisión oficial se realiza en vivo a través del canal regional Telecaribe, así como por diversas plataformas digitales autorizadas que permiten seguir el minuto a minuto del sorteo.

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Participar en este tradicional chance es un proceso sencillo y accesible para el público general. El jugador debe seleccionar una combinación de cuatro cifras, comprendidas en el rango de 0000 a 9999. Además, debe definir el valor de su apuesta, la cual suele iniciar desde montos mínimos de 500 o 1.000 pesos colombianos, lo que permite que una amplia base de ciudadanos pueda participar sin comprometer grandes sumas de dinero. El atractivo del Sinuano Noche radica en su generoso plan de premios, el cual se divide según la precisión del acierto:



Cuatro cifras: Si el apostador acierta el número completo en el orden exacto, recibe un premio de 4.500 veces el valor apostado.

Tres cifras: Al acertar las últimas tres cifras en orden, el pago es de 400 veces lo apostado.

Dos cifras: Por las dos últimas cifras en orden, se pagan 50 veces la apuesta.

Una cifra: Acertar únicamente el último número otorga un premio de 5 veces lo invertido.

Para reclamar cualquier premio, es requisito indispensable presentar el tiquete original en perfecto estado y el documento de identidad vigente. Los premios que no superen los 500.000 pesos pueden ser cobrados con facilidad en puntos de redes aliadas como SuperGIROS o Record. No obstante, si el premio es superior, el ganador debe dirigirse a las oficinas principales con su cédula y el boleto original. Cabe recordar que el plazo máximo para hacer efectivo el cobro es de un año; pasado este tiempo, el tiquete pierde toda vigencia legal.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

