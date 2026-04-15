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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Lotería del Valle último sorteo del miércoles 15 de abril de 2026: números ganadores

Resultados Lotería del Valle último sorteo del miércoles 15 de abril de 2026: números ganadores

Miles de apostadores en Colombia siguen atentos este miércoles 15 de abril de 2026 al sorteo de la Lotería del Valle, uno de los juegos de azar más representativos del país que cada semana despierta la ilusión de quienes buscan acertar la combinación ganadora.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 15 de abr, 2026
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Resultados Lotería del Valle último sorteo de hoy, miércoles 15 de octubre: los números ganadores
Resultados Lotería del Valle último sorteo del miércoles 15 de abril de 2026. -
Freepik/ Lotería del Valle

En la noche de este miércoles se realiza una nueva edición del sorteo de la Lotería del Valle, que mantiene la expectativa entre jugadores de distintas regiones. Como es habitual, la jornada se desarrolla bajo estrictos protocolos de seguridad y supervisión, con el fin de garantizar la transparencia del proceso.

La transmisión oficial se lleva a cabo en vivo a través del canal regional Telepacífico y plataformas digitales autorizadas, lo que permite a los participantes seguir en tiempo real la extracción de los números y verificar los resultados inmediatamente después de finalizado el sorteo.

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Además de ofrecer premios millonarios, la Lotería del Valle cumple una función social importante. Los recursos obtenidos a través de la venta de billetes contribuyen al financiamiento de programas de salud y bienestar en el departamento del Valle del Cauca.

Resultados de la Lotería del Valle, miércoles 15 de abril de 2026

Una vez finaliza el sorteo de esta jornada, se publican los resultados oficiales:

  • Número ganador:
  • Serie:

Las autoridades recomiendan a los apostadores verificar sus billetes únicamente con la información oficial difundida por la entidad, antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.

¿Cuál es el plan de premios de la Lotería del Valle?

El sorteo cuenta con un atractivo esquema de premios encabezado por un premio mayor de $9.000 millones, acompañado de múltiples incentivos adicionales que amplían las oportunidades de ganar.

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Entre los premios más destacados se encuentran:

  • Un premio seco de: $500 millones
  • Dos premios secos de: $100 millones
  • Tres premios secos de: $60 millones
  • Un premio seco de: $40 millones
  • Veinticinco premios secos de: $30 millones

Asimismo, el plan contempla premios por aproximaciones, que reconocen aciertos en cifras iniciales, finales o combinaciones específicas del número ganador, incluso sin coincidir con la serie.

¿Cómo jugar y reclamar los premios?

Los billetes de la Lotería del Valle pueden adquirirse completos o por fracciones en puntos de venta autorizados en todo el país. Cada billete está compuesto por un número de cuatro cifras y una serie, elementos necesarios para participar en el sorteo.

El valor del billete completo es de $18.000, y los premios se pagan de manera proporcional según la cantidad de fracciones adquiridas.

En caso de resultar ganador, es fundamental conservar el billete en buen estado, sin enmendaduras ni deterioro, ya que este constituye el único documento válido para reclamar el premio. Los premios menores pueden cobrarse en puntos autorizados, mientras que los de mayor valor deben gestionarse directamente ante la entidad operadora.

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Cabe recordar que, de acuerdo con la normativa vigente en Colombia, los premios superiores a 48 UVT están sujetos a una retención del 20 % por concepto de impuesto sobre ganancias ocasionales.

Con el sorteo de este miércoles 15 de abril de 2026, la Lotería del Valle continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más importantes del país, manteniendo viva la ilusión de miles de colombianos que cada semana esperan que la suerte esté de su lado.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co

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