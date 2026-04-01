Resultados de la Lotería del Meta último sorteo del 1 de abril de 2026: números ganadores

La suerte vuelve a ser protagonista en el inicio de un nuevo mes. Este miércoles 1 de abril, la Lotería del Meta, la entidad que por décadas ha ilusionado a los habitantes de la Orinoquía y de todo el país, realizó su sorteo número 3292 y con una bolsa de premios que supera los 7.200 millones de pesos en total.



Resultados de la Lotería del Meta del 1 de abril

NÚMERO GANADOR PREMIO MAYOR: 9 - 0 - 8 - 2

SERIE: 025

CIUDAD DE DESPACHO: Villavicencio

Plan de premios de la Lotería del Meta

La "Llanerita de los Colombianos" ha fortalecido su plan de premios para este 2026, consolidándose como una de las loterías más atractivas del mercado nacional. El objetivo es claro: entregar más que un solo premio mayor.

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El esquema actual incluye:



Premio Mayor: $1.800 millones de pesos.

$1.800 millones de pesos. Secos de alto valor: Un seco de $300 millones , uno de $200 millones y tres secos de $100 millones .

Un seco de , uno de y tres secos de . Secos complementarios: Siete secos de $50 millones, diez de $20 millones y veinte secos de $10 millones cada uno.

Además de estos premios principales, existen miles de posibilidades de ganar mediante las aproximaciones, ya sea acertando las tres primeras cifras, las tres últimas, o incluso solo la serie del premio mayor.



¿Cómo y cuánto cuesta jugar?

Participar en los sorteos de la Lotería del Meta de cada miércoles es muy sencillo y accesible. El billete está diseñado en un formato de tres fracciones:



Valor del billete completo: $12.000 pesos colombianos. Valor de la fracción individual: $4.000 pesos.

Usted puede adquirir su número a través de los distribuidores autorizados (loteros), en puntos físicos de redes de servicios como Consuerte, SuperGIROS o Paga Todo, y también mediante plataformas digitales autorizadas que permiten la compra del billete virtual con la misma validez que el físico.

Si la suerte le sonríe en este sorteo del 1 de abril, el proceso de reclamación depende de la cuantía del premio:



Premios menores: Si el valor es inferior a seis salarios mínimos, puede acercarse a cualquier punto de venta autorizado de su ciudad con el billete original y su documento de identidad para recibir el pago inmediato.

Si el valor es inferior a seis salarios mínimos, puede acercarse a cualquier punto de venta autorizado de su ciudad con el billete original y su documento de identidad para recibir el pago inmediato. Premios mayores o secos: Para los grandes premios, el ganador debe presentarse en la sede administrativa de la Lotería del Meta en Villavicencio . Es indispensable llevar el billete original en perfecto estado, fotocopia de la cédula y el certificado de Registro Único Tributario (RUT).

Para los grandes premios, el ganador debe presentarse en la sede administrativa de la . Es indispensable llevar el billete original en perfecto estado, fotocopia de la cédula y el certificado de Registro Único Tributario (RUT). La retención de ley: Tenga presente que, de acuerdo con el Estatuto Tributario, a los premios por juegos de suerte y azar se les aplica un descuento del 20% por concepto de ganancias ocasionales, además de los impuestos locales aplicables.

La Lotería del Meta no es solo un juego de azar; es una institución con 66 años de historia que ha evolucionado junto al departamento. Desde su primer sorteo en 1962, su misión ha trascendido la entrega de dinero. Bajo la administración de la Beneficencia del Meta, cada billete vendido contribuye directamente al fortalecimiento de la salud pública.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.