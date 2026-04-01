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Reportan accidente de tránsito en vía Bogotá - La Vega en la noche de este miércoles: bus se volcó

Un accidente de tránsito se reportó en la noche de este miércoles 1 de abril en la vía conecta Bogotá con el municipio de La Vega, en el departamento de Cundinamarca.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 1 de abr, 2026
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Reportan accidente de tránsito en vía Bogotá - La Vega en la noche de este miércoles: bus se volcó
Cortesía

Las autoridades de tránsito y las personas que se encontraban en la vía entre Bogotá y La Vega, en el departamento de Cundinamarca, reportaron el volcamiento de un bus de servicio público. El Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca atiende la emergencia.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, dijo que de acuerdo con el primer informe entregado por la Dirección de Policía de Tránsito y Transporte (DITRA), la causa del accidente de tránsito "sería una falla en el sistema de frenos". El mandatario explicó que "hasta el momento 42 personas en valoración en el hospital de La Vega. Desde el primer momento activamos nuestro sistema de emergencias. Bomberos de La Vega y San Francisco, ambulancias de la zona, Policía y personal de la concesión hacen presencia en el lugar, atendiendo la situación".

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"Nuevamente una falla en el sistema de frenos deja consecuencias en la vía. Recuerden que la revisión técnico-mecánica antes de emprender un viaje por carretera es indispensable. Esto, junto con reducir la velocidad, es clave para preservar la vida", agregó Rey, en referencia con el grave accidente de tránsito reportado en la mañana de este miércoles en el peaje Casablanca, entre Ubaté y Zipaquirá.

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MATEO MEDINA ESCOBAR
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