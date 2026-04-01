Trump dice que durante las próximas dos o tres semanas EE. UU. va a atacar Irán con "mucha fuerza"

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este miércoles que en las próximas dos o tres semanas, el plazo que él mismo había sugerido para poner fin a la guerra contra Irán, su país va a atacar la República Islámica "con mucha fuerza", aunque afirmó a su vez que el diálogo con Teherán para poner fin al conflicto aún continúa. "Vamos a atacarlos con mucha fuerza. En las próximas dos o tres semanas, los vamos a devolver a la Edad de Piedra, que es donde pertenecen", aseguró Trump en un discurso televisado a la nación que había desatado expectativas ante la posibilidad de que hiciera oficial el fin de la operación Furia Épica, iniciada el pasado 28 de febrero cuando Estados Unidos e Israel comenzaron a bombardear Irán.



Sin embargo, el mandatario insistió en los mismos mensajes que ha estado enviando a través de redes sociales, intervenciones públicas o entrevistas en los últimos días y que no dejan claro cuándo Washington quiere poner fin a la operación y si habrá un despliegue de tropas estadounidense en Irán después de que el Pentágono haya desplazado a miles de efectivos a Oriente Medio. "Mientras tanto, las conversaciones continúan", aseguró Trump tras hablar de atacar Irán "con mucha fuerza".

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"El cambio de régimen no era nuestro objetivo. Nunca hablamos de un cambio de régimen. Sin embargo, se ha producido un cambio de régimen, dado que todos sus líderes originales han muerto", afirmó con respecto a la muerte de importantes figuras del Gobierno iraní (entre ellos el líder supremo Alí Jameneí) y los interlocutores con los que está tratando ahora Washington, aparentemente el presidente del parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf.

"En estas últimas cuatro semanas, nuestras fuerzas armadas han logrado victorias rápidas, decisivas y abrumadoras en el campo de batalla; victorias como pocas personas han visto jamás", dijo a su vez el republicano, que insistió en su alocución en subrayar nuevamente que los ataques de Estados Unidos han logrado que Irán esté militarmente "diezmado".



Trump, además, se mostró convencido de que, una vez termine la guerra contra Irán, el estrecho de Ormuz "se abrirá de forma natural" porque la República Islámica requiere de la venta de petróleo para reconstruirse y que por ello los precios del petróleo bajarán y los parqués retornarán al verde. "Cuando este conflicto termine, el estrecho se abrirá de forma natural, simplemente se abrirá por sí solo, ya que (los iraníes) querrán poder vender petróleo, pues es lo único que tienen para intentar reconstruir el país", afirmó.



"El flujo (de crudo) se restablecerá, los precios de la gasolina bajarán rápidamente y las cotizaciones bursátiles volverán a subir con celeridad, aunque, en realidad, no han bajado mucho", añadió el magnate neoyorquino.

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Tras el comienzo de los bombardeos conjuntos con Israel sobre Irán el pasado 28 de febrero Irán ha cerrado parcialmente el estrecho de Ormuz, por donde pasan buena parte de los hidrocarburos que se exportan en el mundo, lo que está deparando un duro golpe a la economía global y consecuencias catastróficas para algunos países importadores.

De este modo, desde que empezó la guerra el Dow Jones ha perdido un 5,5 % acumulado y el galón de gasolina en Estados Unidos se ha encarecido más de un 30% hasta superar los 4 dólares por primera vez desde 2022.

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"Estados Unidos nunca ha estado mejor preparado económicamente para enfrentar esta amenaza", aseguró Trump a aquellos estadounidenses que están sufriendo por el encarecimiento del combustible.

Trump también volvió a referirse a aquellos países que no han querido apoyar la guerra ni enviar activos militares para proteger el tráfico marítimo en Ormuz, aunque fue algo menos cruento que en días anteriores y evitó mencionar la OTAN en su discurso después de decir en dos entrevistas que medita retirar a Estados Unidos de la Alianza por su falta de respaldo. "A aquellos países que no logran conseguir combustible —muchos de los cuales se niegan a involucrarse en la decapitación de Irán—; hemos tenido que hacerlo nosotros mismos", aseveró el mandatario.

"Tengo una sugerencia. Número uno: compren petróleo a Estados Unidos. Tenemos en abundancia. Tenemos muchísimo. Y número dos: reúnan ese valor que han postergado. Deberían haberlo hecho antes. Deberían haberlo hecho junto a nosotros, tal como les pedimos: vayan al estrecho, simplemente tómenlo, protéjanlo y utilícenlo para ustedes mismos. Irán ha quedado, en esencia, diezmado", añadió.

EFE