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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados de Lotería de Manizales, Valle, Meta y Baloto de 1 de abril de 2026: números ganadores

Resultados de Lotería de Manizales, Valle, Meta y Baloto de 1 de abril de 2026: números ganadores

En la noche de este miércoles 1 de abril se llevan a cabo las loterías de Manizales, Valle del Cauca, Meta, además del tradicional Baloto y Revancha. Conozca los resultados EN VIVO de los diferentes sorteos.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 1 de abr, 2026
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Resultados de Lotería de Manizales, Valle, Meta y Baloto de 1 de abril de 2026: números ganadores
Imagen de referencia.
Archivo

La noche de este miércoles 1 de abril de 2026 concentra la atención de miles de apostadores en Colombia con la realización de varios de los sorteos más esperados de la semana. La Lotería de Manizales, la Lotería del Valle, la Lotería del Meta y el tradicional Baloto, junto a su modalidad Revancha, llevan a cabo sus respectivas jornadas con premios millonarios en juego.

Estos sorteos se desarrollan en horario nocturno y bajo estrictos protocolos de seguridad, control y supervisión, con el objetivo de garantizar la transparencia en cada una de las extracciones. Los resultados pueden seguirse en vivo a través de los canales oficiales y plataformas digitales autorizadas.

Resultados Lotería de Manizales hoy, miércoles 1 de abril de 2026

  • Números ganadores: 2944
  • Serie: 329

Resultados Lotería del Valle hoy, miércoles 1 de abril de 2026

  • Números ganadores: 9634
  • Serie: 176

Resultados Lotería del Meta hoy, miércoles 1 de abril de 2026

  • Números ganadores: 9082
  • Serie: 025

Resultados Baloto y Revancha hoy, miércoles 1 de abril de 2026

Baloto

  • Números ganadores: 30-28-22-09-35
  • Superbalota: 03

Revancha

  • Números ganadores: 01-35-14-37-03
  • Superbalota: 14

¿Cómo participar y reclamar los premios de los diferentes sorteos?

Para participar en estos sorteos, los jugadores deben adquirir sus billetes o tiquetes en puntos autorizados o plataformas digitales. En el caso de las loterías tradicionales, el billete incluye un número y una serie, mientras que en Baloto se elige una combinación de cifras. En caso de resultar ganador, es fundamental conservar el billete o tiquete original en buen estado, ya que este documento es indispensable para reclamar cualquier premio.

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Los montos menores pueden cobrarse en puntos autorizados, mientras que los premios mayores requieren trámites directamente con el operador correspondiente. Asimismo, es importante tener en cuenta que los premios superiores a 48 UVT están sujetos a una retención del 20 % por concepto de ganancia ocasional, según la normativa vigente en Colombia. Con los sorteos de este miércoles 1 de abril de 2026, las principales loterías del país y Baloto continúan manteniendo viva la ilusión de miles de colombianos que esperan acertar la combinación ganadora y cambiar su destino.

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MATEO MEDINA ESCOBAR
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