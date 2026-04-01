Resultados Lotería de Manizales, último sorteo del miércoles 1 de abril: números ganadores

La capital del departamento de Caldas se viste de gala cada miércoles para una nueva edición de su tradicional sorteo. La Lotería de Manizales, una de las instituciones más queridas y sólidas del sector de juegos de suerte y azar en Colombia, llevó a cabo su sorteo número 4949 este 1 de abril, repartiendo millones en premios en todo el territorio nacional y reafirmando su compromiso con la salud de los colombianos.



Resultado de la Lotería de Manizales del 1 de abril

A continuación, se detalla el número ganador del premio mayor de 2.600 millones de pesos para este 1 de abril:



Número ganador: 2 - 9 - 4 - 4

Serie: 329

¿Cómo jugar y cuánto cuesta el billete?

Participar en la Lotería de Manizales es sencillo y accesible. Los ciudadanos pueden adquirir su apuesta a través de loteros de confianza, puntos de venta autorizados o portales web de juegos legales.



Costo del billete: 12.000 pesos.

12.000 pesos. Costo de la fracción: 3.000 pesos.

3.000 pesos. Mecánica: El jugador debe elegir un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) y una serie correspondiente. El billete completo consta de cuatro fracciones.

Plan de premios de la Lotería de Manizales

La estructura de premios de la Lotería de Manizales es una de las más atractivas del mercado, con una bolsa total que supera los 16.700 millones de pesos. El plan actual incluye:



Premio Mayor: 2.600 millones de pesos. Secos de alto valor: Dos secos de 300 millones y tres secos de 200 millones. Premios intermedios: Secos de 100, 80, 60, 50 y 40 millones de pesos. Aproximaciones: Pagos por acertar el número mayor en diferentes series, o combinaciones con y sin serie.

Si la suerte está de su lado, el proceso de reclamación depende del monto obtenido:



Premios menores: Si el valor es inferior a 10 millones de pesos (tras descuentos de ley), puede acudir a cualquier agencia distribuidora autorizada en el país.

Si el valor es inferior a (tras descuentos de ley), puede acudir a cualquier agencia distribuidora autorizada en el país. Premios mayores: Para montos superiores a 10 millones, el ganador debe dirigirse a la Tesorería de la Lotería de Manizales con el billete original en perfecto estado, documento de identidad original y copia, y el respectivo RUT.

Fundada en 1922, la Lotería de Manizales celebró recientemente su centenario. Más allá de entregar premios, su función principal es el recaudo de recursos destinados exclusivamente al fortalecimiento del sistema de salud pública. Cada billete comprado representa un aporte directo para hospitales y servicios médicos en el país, consolidando a la entidad como un pilar de la responsabilidad social en Caldas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El sorteo se realiza todos los miércoles a las 10:30 p. m. y es transmitido en vivo a través del canal regional Telecafé y el Facebook Live oficial de la entidad. Los resultados oficiales también pueden consultarse en el portal web de la Lotería de Manizales a partir de la medianoche.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.