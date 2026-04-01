Una familia y su mascota, entre las víctimas mortales del accidente en Zipaquirá: esto se sabe

Cinco personas fallecidas es la cifra que hasta el momento tienen las autoridades en Cundinamarca tras el trágico accidente de tránsito ocurrido en la mañana del miércoles en el peaje Casablanca, en la vía que conecta a los municipios de Zipaquirá con Ubaté.



Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, había señalado que eran cuatro los fallecidos en este siniestro vial. Sin embargo, minutos después se refirió a otra víctima mortal, además de una mascota: “Se ha encontrado un fallecido más dentro del mismo vehículo donde se habían identificado 3 previamente, junto con el animal de compañía. Esto quiere decir que ya son 5 víctimas fatales: 4 dentro de un mismo automotor y un motociclista”.

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Hasta el momento, las autoridades no han revelado los nombres de las personas fallecidas en este trágico accidente de tránsito.



Así ocurrió accidente en Zipaquirá que deja al menos cinco muertos

Lo primero que se percibió fue un fuerte estruendo. Un sonido extraño alertó a quienes se encontraban cerca del lugar, segundos antes de que ocurriera el accidente. Eran las 6:00 a. m. cuando un tractocamión cargado con leche descendía por la vía; sin embargo, los frenos no respondieron. En cuestión de instantes, el vehículo tomó velocidad sin control y terminó embistiendo a varios automóviles en el sector del peaje.

El choque fue devastador: los carros quedaron convertidos en estructuras retorcidas, algunos consumidos por las llamas que se propagaron rápidamente, mientras una densa nube de humo cubría la zona. Testigos describieron escenas de pánico absoluto, comparándolas con una pesadilla.



"Parecía que se fuera a acabar el mundo": testigo de accidente en Zipaquirá

“Dio con la caseta del centro del peaje Casablanca y tocó los otros carros. Se prendió candela esa vaina y yo había unas llamas altísimas. El estruendo fue terrible, sonaba, parecía que se fuera a acabar el mundo porque la tierra terrible. Fue un momento muy crítico, pobre las familias, pobre las chinas del peaje. Este peaje no tiene carro taller, no tiene ambulancia, no tiene grúa, no tiene nada”, relató en Noticias Caracol Manuel Castillo, testigo del accidente en Zipaquirá.



En medio del caos, varios ciudadanos intentaron socorrer a los afectados. Algunos corrían hacia los vehículos incendiados, otros pedían ayuda para conseguir extinguidores, mientras el fuego avanzaba sin pausa.



John Fredy Guzmán, otro testigo que colaboró en el rescate, narró: "Ella (la tractomula) no bajó haciendo ruido, no bajó echando pito, sino que simplemente llegó y arrasó y se llevó seis o siete carros. En los carros había entre 18 a 20 personas, de las cuales pudimos sacar más o menos 16”.

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Respecto al estado de las víctimas, añadió: “estaban inconscientes, unas gritaban, había menores, había personas de la tercera edad también, un señor de una silla de ruedas, con quien no sé qué pasó porque después llegaron los organismos de socorro y ya nos sacaron de allá”.

Por último, John Fredy Guzmán narró que, en medio del caos que dejó el accidente “se escuchaban gritos, que por favor les ayudara, que no las dejara morir, que tenían hijos”.

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La escena estuvo marcada por la confusión y la angustia de quienes intentaban salvar vidas en medio del fuego. Decenas de unidades de emergencia acudieron al lugar: ambulancias trasladaron a los heridos a centros asistenciales cercanos, mientras los bomberos trabajaban intensamente para sofocar las llamas.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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