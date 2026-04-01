Video del momento del despegue de la misión Artemis II de la Nasa hacia la órbita de la Luna

Este miércoles, primero de abril de 2026, despegó desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, Estados Unidos, la misión Artemis II de la Nasa hacia la órbita de la Luna. Las condiciones meteorológicas en esta zona del mundo jugaron a favor y los seres humanos volveremos a estar muy cerca de nuestro satélite natural. En una transmisión a nivel mundial, miles de millones de personas pudieron ver cómo el cohete SLS (Space Launch System) o Sistema de Lanzamiento Espacial, el cual es el más potente diseñado por la Nasa a la fecha.



¿Cuál es el propósito de la misión Artemis II?

Desde el 16 de julio de 1969, cuando despegó el Apolo 11, los seres humanos no habíamos estado tan cerca de llegar a la Luna. Aunque en esta oportunidad no habrá alunizaje, sí hay un detalle especial y es que los astronautas que van a bordo del Artemis II podrán visitar la cara oculta de la Luna.

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La misión Artemis II promete marcar un nuevo rumbo en las exploraciones espaciales.

Y es que con el regreso del hombre a la luna en más de medio siglo, el mundo espera con ansias y casi en pausa volver a escuchar el rugido que anuncia el viaje hacia los misterios del universo.



¿Quiénes son los astronautas del Artemis II?

El equipo de astronautas que viajará en el Artemis II está integrado por los estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el canadiense Jeremy Hansen. Los cosmonautas deberán permanecer en misión durante 10 días.



Christina Koch, primera mujer astronauta en viajar a la Luna, dijo que la misión Artemis II “es un trampolín hacia Marte donde podríamos tener la mayor probabilidad de encontrar pruebas de vida pasada, pero también es una piedra roseta para entender cómo se forman otros sistemas solares”.



Este es un hito también para el piloto Victor Glover, veterano de la Marina y primer afroamericano en una exploración similar. A ellos los acompañará Reid Wiseman, parte de la NASA desde 2009. Tiene una responsabilidad crucial. Comandará la misión, un sueño que alguna vez pensó imposible. El cuarto integrante es Jeremy Hansen, primer hombre no estadounidense en sobrevolar la luna.

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Artemis II es un viaje para ofrecer respuestas y la antesala de Artemis IV, que para 2028 prevé alunizar y conectar a la tierra de nuevo con lo desconocido.



Fallas técnicas previo a despegue de Artemis II

Los cuatro astronautas de Artemis II concluyeron la revisión de seguridad y el cierre de la nave espacial Orión, donde permanecieron listos y aislados antes de despegar a las 18:24 horas (22:24 GMT) de este miércoles desde Florida, tras haber resuelto dos problemas técnicos relacionados con una batería y las comunicaciones.

Momentos previos al lanzamiento en Cabo Cañaveral, los técnicos repararon un sensor que mostraba que una batería del Sistema de Aborto de Lanzamiento (LAS) estaba más caliente de lo normal y también solucionaron un inconveniente en el equipo de comunicaciones.

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La Nasa no interrumpió en ningún momento la cuenta regresiva desde el Centro Espacial Kennedy para la misión de diez días que llevó a cuatro astronautas alrededor de la Luna. Incluso, las probabilidades de buen clima aumentaron del 80 % inicial al 90 %.

El vehículo, integrado en el cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS), fue cerrado casi tres horas antes del despegue tras una revisión de los sistemas de comunicación y una inspección de las puertas para garantizar su sellado hermético, informó la agencia espacial estadounidense.

Orión fue el principal vehículo de Estados Unidos para la exploración del espacio profundo, diseñado para transportar a cuatro astronautas más allá de la órbita baja terrestre y protegerlos de las altas velocidades y el calor.

En apenas diez minutos alcanzó la órbita terrestre, y con ella los astronautas emprendieron un viaje de diez días para rodear la Luna. Fue la primera vez en más de medio siglo que se realizó este recorrido, además de marcar el punto más lejano en el espacio profundo alcanzado por seres humanos: más de 400.000 kilómetros.

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La tripulación estuvo conformada por el comandante Reid Wiseman, la especialista Christina Koch y el piloto Victor Glover, de la NASA, junto con Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA). Todos se despertaron cerca de las 9:25 (13:25 GMT).

Antes de ingresar a la nave, hicieron una última parada en el Cuarto Blanco, "un ambiente limpio y controlado" en el que el equipo técnico verificó que todos los sistemas estuvieran listos para el lanzamiento.

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La nave Orión de Artemis II, que busca ser un paso clave hacia la instalación de una base en la Luna y la exploración humana de Marte, rodeará el satélite y permitirá a los astronautas contemplar su cara oculta.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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