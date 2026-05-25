Resultados Caribeña Día último sorteo hoy lunes, 25 de mayo de 2026: números ganadores

Este lunes 25 de mayo de 2026 se llevó a cabo una nueva jornada del chance Caribeña Día, uno de los sorteos más populares en Colombia. Miles de apostadores estuvieron atentos a las cifras ganadoras con la expectativa de acertar y obtener alguno de los premios disponibles en este juego de azar. Sin embargo, de acuerdo con los reportes disponibles, al momento de la publicación el resultado del sorteo aún no había sido oficializado o se encontraba pendiente de confirmación en varios portales informativos. En ese contexto, el último resultado confirmado corresponde al sorteo del domingo 24 de mayo de 2026, cuyo número ganador fue 5196, con “la quinta” en 2.



Resultados Caribeña Día hoy, 25 de mayo de 2026

Una vez finalice el sorteo oficial correspondiente a este domingo, estos serán los resultados de la jornada:



Número ganador : 6 8 8 2

: 6 8 8 2 Quinta cifra: 0

Los resultados oficiales suelen publicarse minutos después del sorteo, por lo que se recomienda a los jugadores verificar en canales autorizados como operadores de chance o transmisiones oficiales.

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Qué es la Caribeña Día

El chance Caribeña Día es un juego de azar de amplia tradición en Colombia, especialmente en la región Caribe. Su mecánica consiste en seleccionar un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999, esperando que coincida con el número ganador del sorteo.

Este tipo de juego se caracteriza por su simplicidad y por ofrecer diferentes formas de ganar dependiendo de cuántas cifras coincidan con el resultado.



Caribeña Día: Cómo jugar

Para participar en Caribeña Día, el jugador debe seguir un procedimiento sencillo:



Elegir un número de cuatro cifras.

Definir el valor de la apuesta.

Registrar la jugada en un punto autorizado.

Esperar el resultado del sorteo y comparar las cifras.

Existen varias modalidades de acierto, que incluyen desde acertar una cifra hasta las cuatro cifras en orden exacto (conocido como “superpleno”), lo que determina el monto del premio.



Caribeña Día: Cuánto cuesta jugar

Uno de los principales atractivos de este chance es su accesibilidad económica.



Apuesta mínima: aproximadamente 500 pesos colombianos.

Apuesta máxima: hasta 10.000 pesos por tiquete.

Esto permite que jugadores con diferentes presupuestos puedan participar y probar suerte en cada sorteo.

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Caribeña Día: Qué días juega

El sorteo Caribeña Día se realiza todos los días, incluyendo domingos y festivos, lo que lo convierte en una de las opciones más constantes dentro del mercado de juegos de azar en el país.

El horario habitual del sorteo es alrededor de las 2:30 de la tarde, y suele ser transmitido por canales regionales como Telecaribe.

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Caribeña Día: Qué hacer si se gana

En caso de resultar ganador, el proceso para reclamar el premio depende del monto obtenido. Generalmente, el jugador debe:



Presentar el tiquete original en buen estado.

Llevar su documento de identidad.

Diligenciar formularios adicionales si el premio es alto.

Para premios mayores, puede solicitarse certificación bancaria y el pago se realiza mediante transferencia. Además, los ganadores deben cumplir con los requisitos establecidos por las entidades operadoras del juego.

Un juego de tradición diaria

La Caribeña Día se mantiene como uno de los juegos de chance más seguidos en Colombia gracias a su frecuencia diaria, facilidad de participación y variedad de premios. Cada jornada renueva la expectativa de los apostadores, quienes esperan que la suerte coincida con sus números elegidos.

Para conocer el resultado oficial de este lunes 25 de mayo de 2026, se recomienda consultar directamente fuentes autorizadas, ya que estas publican las cifras definitivas poco después del sorteo.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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