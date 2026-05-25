Resultados Chontico Noche último sorteo hoy lunes, 25 de mayo de 2026: números ganadores

Este lunes 25 de mayo de 2026 se celebró una nueva edición del Chontico Noche, uno de los chances más reconocidos en el suroccidente colombiano. Miles de jugadores siguieron el sorteo nocturno con la esperanza de acertar la combinación ganadora y obtener alguno de los premios disponibles. De acuerdo con reportes informativos, el sorteo sí se llevó a cabo en su horario habitual; sin embargo, las cifras completas del resultado no estaban plenamente detalladas en los primeros reportes públicos, por lo que los operadores recomiendan verificar el resultado exacto con el tiquete original en puntos autorizados o transmisiones oficiales.



Como referencia reciente, el último resultado confirmado corresponde al domingo 24 de mayo de 2026, cuando el número ganador fue 1504 con la denominada “quinta” en 7.



Resultado del Chontico Noche del 25 de mayo de 2026

Número ganador: 5 2 9 3

5 2 9 3 Quinta cifra: 5

Chontico Noche: Qué es

El Chontico Noche es un juego de azar tipo chance que se caracteriza por sortear un número de cuatro cifras cada noche. Es especialmente popular en el Valle del Cauca y otras regiones del país.

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En este sorteo, el participante elige una combinación numérica y espera que coincida con el orden exacto del resultado oficial para ganar el premio mayor.

Chontico Noche: Cómo jugar

Para participar en el Chontico Noche, el proceso es sencillo:



Seleccionar un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999.

Definir el valor de la apuesta en un punto autorizado.

Elegir la modalidad de juego (directo, combinado, entre otras).

Conservar el comprobante entregado por el operador.

Verificar el resultado tras el sorteo.

El sistema ofrece múltiples formas de ganar, desde acertar una sola cifra hasta obtener el número completo en orden exacto (conocido como “superpleno”).



Chontico Noche: Cuánto cuesta

El costo del juego es accesible para distintos tipos de apostadores:



Apuesta mínima: desde 500 pesos colombianos.

Apuesta variable: el jugador puede incrementar el monto según su presupuesto.

El valor del premio dependerá tanto del dinero apostado como de la precisión del acierto.



Chontico Noche: Qué días juega

El Chontico Noche se realiza todos los días del año, incluidos domingos y festivos. Los horarios son:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Esto convierte a este chance en una opción diaria para quienes buscan probar suerte.



Chontico Noche: Qué hacer si se gana

En caso de resultar ganador, el jugador debe:



Presentar el tiquete original en buen estado.

Acudir a un punto autorizado de pago.

Verificar el monto del premio según la modalidad jugada.

Para premios mayores, pueden exigirse requisitos adicionales, como identificación o validaciones del operador. Es fundamental conservar el comprobante, ya que es la única garantía para reclamar el dinero.



Un chance de juego diario

El Chontico Noche continúa consolidándose como uno de los sorteos más consultados en Colombia gracias a su frecuencia diaria, su dinámica sencilla y la variedad de premios que ofrece. Cada jornada representa una nueva oportunidad para los apostadores, quienes siguen atentos a los resultados con la expectativa de que sus números resulten favorecidos.



Para confirmar el resultado oficial del sorteo de este lunes 25 de mayo de 2026, se recomienda consultar canales autorizados o acudir al punto de venta donde se realizó la apuesta.



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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