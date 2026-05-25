Bancolombia lanza beneficio que permite pagar menos por compras con devoluciones y puntos

Bancolombia anunció la incorporación de un nuevo beneficio dentro de su portafolio de productos financieros, orientado a reducir el costo de las compras para sus usuarios. La medida está asociada al lanzamiento de la tarjeta de crédito World Legend Mastercard, un producto que incluye mecanismos de devolución de dinero y acumulación de puntos que impactan directamente el valor final que pagan los clientes.



Bancolombia lanza nueva tarjeta de crédito con beneficios

El anuncio se realizó este 25 de mayo como parte de una estrategia del banco para ampliar su oferta de servicios con alcance internacional. Según la entidad, la nueva tarjeta integra distintos beneficios financieros y operativos que se aplican tanto a compras cotidianas como a consumos relacionados con viajes.

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Uno de los elementos centrales es el sistema de cashback, que permite a los usuarios recibir un porcentaje del dinero gastado en determinadas categorías. En este caso, el producto contempla la devolución del 10 % del valor de las compras realizadas en aerolíneas, hoteles y agencias de viaje. Este mecanismo implica que, tras efectuar un pago, una fracción del gasto regresa al cliente, reduciendo el costo efectivo de la transacción.

Además del cashback, el producto incorpora un esquema de acumulación de Puntos Colombia, que se obtienen por compras nacionales e internacionales. Estos puntos pueden ser redimidos posteriormente en productos, servicios o descuentos, lo que también incide en el gasto real de los usuarios. Este tipo de programas funciona como un sistema de fidelización que traslada parte del valor de la transacción a beneficios posteriores. El banco explicó que la combinación de devolución de dinero y acumulación de puntos busca ofrecer una alternativa en la que el costo de consumo se reduzca progresivamente. En términos operativos, el cliente paga el valor total en el momento de la compra, pero recibe compensaciones posteriores en forma de dinero o beneficios canjeables.



Otro componente relevante es el acceso a experiencias y servicios asociados al uso de la tarjeta. Entre ellos se incluyen beneficios en viajes, como ingresos a salas VIP en aeropuertos y asistencias internacionales. Aunque estos servicios no representan una reducción directa del precio de un producto, sí reemplazan gastos adicionales que el usuario tendría que asumir por separado, lo que también impacta el gasto total.



El producto forma parte de una línea de tarjetas orientadas a usuarios con necesidades específicas, en este caso personas con niveles altos de patrimonio y consumo. Bancolombia señaló que este tipo de soluciones responde a una estrategia de segmentación, en la que se diseñan servicios ajustados a distintos perfiles financieros.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

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