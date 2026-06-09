Resultados de la Lotería del Tolima hoy, martes 9 de junio de 2026: números ganadores

La Lotería del Tolima realiza este martes 9 de junio de 2026 una nueva jornada de sorteos, luego de que el calendario de esta semana presentara ajustes debido al puente festivo. Por esta razón, la extracción que habitualmente se desarrolla los lunes se lleva a cabo en esta fecha, permitiendo a los participantes conocer la combinación ganadora correspondiente a la presente semana.

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Como ocurre en cada edición, los resultados oficiales son publicados una vez concluye el proceso de extracción y validación. Los poseedores de billetes pueden verificar si el número y la serie registrados en sus fracciones coinciden con los datos anunciados durante la transmisión oficial.

Resultados de la Lotería del Tolima del 9 de junio de 2026

Una vez finalice el sorteo oficial de esta jornada, estos serán los resultados correspondientes:



Número ganador : 3299

: 3299 Serie: 198

Las autoridades recomiendan consultar la información únicamente a través de los canales oficiales de la lotería y medios autorizados para evitar errores durante la verificación de los resultados.



Plan de premios de la Lotería del Tolima

La Lotería del Tolima cuenta con un esquema de premios que incluye diferentes categorías para los participantes.



Entre los incentivos anunciados por la entidad se encuentran:

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Premio Mayor de $3.500 millones.

Premio "Casa para siempre" de $270 millones.

Premio "Cero kilómetros" de $240 millones.

Dos premios "Dulima Dorada" de $150 millones cada uno.

Tres premios "Top de la suerte" de $60 millones cada uno.

Premios secos y aproximaciones.

Además del premio principal, el plan contempla pagos por coincidencias parciales y aproximaciones establecidas dentro de las condiciones oficiales del sorteo.

¿Cómo jugar la Lotería del Tolima?

Para participar es necesario adquirir un billete autorizado que incluye un número de cuatro cifras y una serie determinada. El objetivo consiste en acertar exactamente la combinación anunciada durante la extracción oficial.

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Los jugadores pueden comprar el billete completo o adquirir fracciones, según el valor que deseen invertir.

Actualmente, la entidad comercializa:



Billete completo: $12.000.

Fracción: $4.000.

Los billetes pueden adquirirse a través de loteros autorizados, distribuidores oficiales y otros canales habilitados para la venta de juegos de suerte y azar.

Horario del sorteo y transmisión oficial

La Lotería del Tolima realiza normalmente sus sorteos los lunes en horario nocturno. Sin embargo, debido al reciente día festivo, la extracción correspondiente a esta semana se traslada para este martes 9 de junio.

La transmisión oficial se desarrolla durante la noche mediante los canales autorizados por la entidad organizadora.

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Una vez concluye el procedimiento, los resultados son divulgados para consulta pública a través de plataformas oficiales y medios de comunicación.

¿Cómo reclamar un premio?

Los ganadores deben conservar el billete original en buen estado, ya que este documento constituye el soporte indispensable para cualquier proceso de reclamación.

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Generalmente, para realizar el cobro se solicita:

Billete original sin alteraciones.

Documento de identidad vigente.

Formularios o documentación adicional para premios de mayor cuantía.

Los premios menores pueden reclamarse en puntos autorizados, mientras que los montos más altos deben tramitarse directamente ante la entidad operadora, siguiendo los procedimientos establecidos.

La entidad recomienda revisar cuidadosamente tanto el número como la serie impresos en el billete antes de iniciar cualquier trámite de cobro.

Asimismo, aconseja consultar los resultados únicamente mediante canales oficiales y conservar el documento en un lugar seguro hasta confirmar si la combinación adquirida resulta favorecida.

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Los ganadores cuentan con un plazo definido por la normativa vigente para reclamar sus premios. Una vez vencido ese periodo, los recursos no cobrados son destinados a los fines establecidos por la legislación colombiana para los juegos de suerte y azar.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co