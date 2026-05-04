Resultados de la Lotería del Tolima último sorteo hoy, lunes 4 de mayo de 2026: números ganadores

La Lotería del Tolima realiza este lunes 4 de mayo de 2026 una nueva edición de su sorteo semanal, uno de los más tradicionales en Colombia y que cada jornada mantiene la expectativa de miles de jugadores en distintas regiones del país. En esta ocasión, los participantes siguen atentos la transmisión oficial con la ilusión de conocer los números ganadores y verificar si la suerte coincide con sus billetes.



El sorteo se desarrolla en su horario habitual y bajo estrictas medidas de control y supervisión, lo que garantiza la transparencia en cada etapa del proceso. Como es costumbre, la extracción de las balotas se transmite en vivo a través de los canales oficiales y plataformas digitales, permitiendo a los apostadores seguir en tiempo real el desarrollo del sorteo.



Resultados Lotería del Tolima hoy, 4 de mayo de 2026

Número ganador: por definir

por definir Serie: por definir

La Lotería del Tolima se caracteriza por su arraigo regional y por ofrecer un atractivo premio mayor, además de múltiples incentivos adicionales que amplían las posibilidades de ganar.



¿Cómo es el plan de premios de la Lotería del Tolima?

El sorteo cuenta con un portafolio de premios que va más allá del premio mayor, incluyendo incentivos que buscan beneficiar a un mayor número de participantes. Entre los más destacados se encuentran:



“El carro de mis sueños”: 150 millones de pesos.

“La casa de mis sueños”: 150 millones de pesos.

Secos Extrapijao: 100 millones de pesos.

Secos Megafortuna: 50 millones de pesos.

Secos Lotto Millonario: 8 millones de pesos.

Secos de Oro: 10 millones de pesos.

Quincenazo de la Tolima: 24 millones de pesos.

Adicionalmente, el plan contempla premios por aproximaciones y aciertos parciales, como coincidencias en la última cifra, dos o tres cifras, combinaciones en cualquier orden o números invertidos, lo que incrementa las probabilidades de obtener algún tipo de ganancia.



¿Cómo verificar y reclamar los premios?

Los jugadores pueden adquirir sus billetes a través de vendedores autorizados o plataformas digitales oficiales. En ambos casos, es indispensable conservar el billete o comprobante en buen estado, ya que este será requerido para reclamar cualquier premio.

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Para validar un resultado, es necesario que el número y la serie coincidan exactamente con los publicados en los canales oficiales. Los premios de mayor valor deben reclamarse directamente ante la entidad organizadora, mientras que los montos menores pueden hacerse efectivos en puntos autorizados.

Asimismo, se recuerda que todos los premios están sujetos a las retenciones legales vigentes en Colombia para juegos de suerte y azar, por lo que el valor final a recibir puede variar.



Con este nuevo sorteo, la Lotería del Tolima continúa consolidándose como una de las más tradicionales del país, manteniendo viva la ilusión de miles de colombianos que cada semana participan con la esperanza de que la suerte juegue a su favor.



HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

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