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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Sinuano Noche último sorteo hoy, lunes 4 de mayo de 2026: números ganadores

Resultados Sinuano Noche último sorteo hoy, lunes 4 de mayo de 2026: números ganadores

Siga aquí los resultados EN VIVO del sorteo y verifique si fue uno de los afortunados.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 4 de may, 2026
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Resultados Sinuano Noche último sorteo hoy, lunes 4 de mayo de 2026: números ganadores
Resultados Sinuano Noche último sorteo hoy, lunes 4 de mayo de 2026: números ganadores
El Sinuano - Getty Images

La noche de este lunes 4 de mayo de 2026 se realiza un nuevo sorteo de Sinuano Noche, uno de los juegos de azar más seguidos en Colombia. Como es habitual, miles de apostadores están atentos a la transmisión oficial para conocer la combinación ganadora y comprobar si la suerte estuvo de su lado.

Este sorteo se lleva a cabo diariamente en su horario habitual, consolidándose como una opción confiable dentro del mercado de apuestas gracias a su trayectoria y controles de transparencia.

Resultados Sinuano Noche hoy, 4 de mayo de 2026

Una vez finalice el sorteo, aquí podrá consultar los números ganadores:

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  • Número ganador:
  • Quinta cifra:

¿Cómo jugar Sinuano Noche?

Participar en Sinuano Noche es sencillo y accesible:

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    Resultados Lotería de Cundinamarca último sorteo hoy lunes, 4 de mayo de 2026: números ganadores

  • Elegir un número de cuatro cifras (0000 a 9999).
  • Definir el valor de la apuesta según su presupuesto.
  • Seleccionar la modalidad de juego.

Modalidades de premio

El plan de premios depende del nivel de acierto:

  • Cuatro cifras exactas: paga 4.500 veces lo apostado.
  • Tres cifras en orden: paga 400 veces.
  • Dos cifras en orden: paga 50 veces.
  • Una cifra (uña): paga 5 veces.

Horario del sorteo

El sorteo de Sinuano Noche se transmite en vivo:

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingo y festivo: 8:30 p. m.

¿Cómo reclamar un premio?

Si resulta ganador, tenga en cuenta:

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  • Conservar el tiquete original en buen estado.
  • Verificar los resultados en canales oficiales.
  • Presentar su documento de identidad.

Premios menores: se cobran en puntos autorizados. Premios mayores: requieren trámite en oficinas principales.

Además, recuerde que existe un plazo máximo de un año para reclamar el dinero.

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El Sinuano Noche continúa posicionándose como uno de los chances favoritos en Colombia, manteniendo cada noche la expectativa de miles de jugadores que buscan acertar la combinación ganadora.

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