Resultados Caribeña Noche último sorteo del lunes 4 de mayo de 2026: números ganadores

El sorteo de Caribeña Noche se realiza este lunes 4 de mayo de 2026, consolidándose como uno de los juegos de chance más populares en Colombia. Cada jornada reúne a miles de apostadores que siguen atentos la transmisión oficial con la expectativa de acertar la combinación ganadora y obtener uno de los premios disponibles.



Este juego, originado en la región Caribe, mantiene su reconocimiento a nivel nacional gracias a su formato sencillo, su frecuencia diaria y la confianza que ha construido entre los jugadores. La dinámica del sorteo se conserva sin mayores cambios, lo que permite que tanto nuevos participantes como jugadores habituales puedan involucrarse con facilidad.



Resultados Caribeña Noche hoy, 4 de mayo de 2026

Una vez finaliza el sorteo, se dan a conocer los resultados oficiales:



Número ganador: 8318

8318 Quinta cifra: 0

Se recomienda a los jugadores verificar los resultados únicamente a través de canales oficiales antes de iniciar cualquier proceso de reclamación, con el fin de evitar errores o posibles fraudes.



¿Cómo jugar Caribeña Noche?

Participar en Caribeña Noche es un proceso accesible. Los jugadores deben elegir un número de cuatro cifras, comprendido entre el 0000 y el 9999, y definir el valor de la apuesta según sus posibilidades. Esta flexibilidad permite que un amplio público pueda participar en cada sorteo.

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Además, los apostadores pueden seleccionar la modalidad de juego de acuerdo con sus preferencias, lo que influye directamente en el tipo de premio que pueden obtener.



Plan de premios de la Caribeña Noche

El Caribeña Noche ofrece diferentes formas de ganar, dependiendo del nivel de acierto:



Cuatro cifras (directo): acierto exacto del número completo.

Tres cifras: coincidencia de las últimas cifras en orden.

Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): acierto del último número.

El valor del premio depende tanto del monto apostado como del nivel de coincidencia alcanzado por el jugador.



¿Cuándo se juega Caribeña Noche?

El sorteo se realiza todos los días en horarios establecidos:



Lunes a sábado: 10:30 p.m.

10:30 p.m. Domingos y festivos: 8:30 p.m.

La transmisión puede seguirse en vivo a través de canales autorizados, lo que garantiza transparencia en cada edición y permite a los participantes conocer los resultados en tiempo real.



¿Cómo reclamar los premios?

En caso de resultar ganador, es fundamental conservar el tiquete original en buen estado, ya que este es el único documento válido para reclamar el premio. También es necesario presentar un documento de identidad en los puntos autorizados o en las oficinas correspondientes, dependiendo del monto obtenido.

Los premios menores pueden cobrarse directamente en puntos de venta autorizados, mientras que los de mayor valor requieren un trámite adicional en sedes principales. Es importante tener en cuenta que los premios superiores a 48 UVT están sujetos a una retención del 20 %, conforme a la normativa vigente en Colombia.



Caribeña Noche continúa posicionándose como una de las opciones preferidas por los colombianos en el juego de chance, manteniendo viva la ilusión diaria de miles de personas que participan con la esperanza de ganar.



HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co