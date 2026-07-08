Resultados de la Lotería del Valle hoy, miércoles 8 de julio de 2026: números ganadores

La expectativa se apodera nuevamente de miles de hogares en todo el territorio colombiano. Este miércoles 8 de julio de 2026, la Lotería del Valle celebra su sorteo ordinario número 4856, consolidándose como una de las opciones predilectas de los apostadores que buscan transformar su realidad financiera y, al mismo tiempo, aportar al bienestar social del país.



Resultados del sorteo

El escrutinio oficial se efectúa bajo una estricta supervisión de delegados del departamento y entes de control. Los resultados de las balotas principales comienzan a publicarse a partir de las 10:30 p.m.



Premio Mayor ($9.000 millones): 3 - 3 - 2 - 9

Serie: 084

(Nota: Este espacio se actualiza en vivo con los resultados oficiales, cuando estos sean confirmados por los delegados, a las 11:00 p. m.).



¿Cuándo juega, en qué horarios y dónde ver los resultados en vivo?

La Lotería del Valle realiza su sorteo ordinario todos los miércoles en la noche, exactamente a partir de las 10:30 p.m. Si por motivos de días festivos el calendario se altera, el sorteo se traslada habitualmente para la noche del jueves.

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Para seguir el evento en directo, los usuarios pueden sintonizar la señal del canal regional Telepacífico. Del mismo modo, la entidad transmite el juego mediante su cuenta oficial de Facebook Live. Los resultados escritos se publican formalmente minutos después en sus plataformas digitales de la Beneficencia del Valle.



¿Cómo se juega y cuánto se puede apostar?

Participar es simple y accesible para diferentes presupuestos. Para armar su jugada debe seleccionar un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) junto con una serie de tres dígitos (del 000 al 399). Las opciones para adquirirlo se dividen así:



Fracción o fracción individual: Su costo es de $6.000 pesos colombianos , permitiéndole acceder a una parte proporcional del premio en caso de acertar.

Su costo es de , permitiéndole acceder a una parte proporcional del premio en caso de acertar. Billete completo: Consta de tres fracciones y tiene un valor de $18.000 pesos colombianos. Comprar el billete completo le asegura cobrar el 100% de la cifra del premio anunciado.

Las apuestas se pueden realizar con loteros tradicionales en la calle, en redes físicas de chance legal como puntos Gane, o en portales web autorizados de lotería virtual.



Plan de premios

El plan de premios actual distribuye una bolsa total que supera los $22.000 millones de pesos. El gran atractivo es el Premio Mayor de $9.000 millones de pesos, pero el esquema otorga múltiples opciones de ganar mediante sus secos principales:



Un seco de $500 millones.

Dos secos de $100 millones.

Tres secos de $60 millones.

Un seco de $40 millones.

25 secos de $30 millones de pesos cada uno.

A esto se le añaden miles de millones asignados a las aproximaciones, las cuales pagan incentivos si el jugador acierta las últimas cifras del premio mayor en cualquier serie o si coincide el número completo pero con una serie distinta.



Guía para ganadores: ¿Cómo reclamar el premio?

Si su combinación resulta beneficiada en el sorteo de este 8 de julio, debe atender el siguiente protocolo legal:



Montos inferiores: Si obtuvo un premio de menor cuantía (por debajo de los 20 o 30 millones de pesos), puede hacer efectivo el cobro directamente con su lotero de confianza o en las agencias de distribución autorizadas. Grandes sumas (Mayor o secos altos): Debe presentarse en la sede principal de la Beneficencia del Valle, ubicada en la Calle 9 # 4-50, Piso 10, en la ciudad de Cali. Documentos requeridos: Es obligatorio entregar el billete original físico en perfecto estado (sin tachaduras ni roturas), adjuntando copia de la cédula de ciudadanía y un certificado de cuenta bancaria vigente. Marco fiscal: Tenga en cuenta que todas las loterías en Colombia están sujetas al Estatuto Tributario, por lo que se aplica un descuento por ganancias ocasionales equivalente al 20% sobre el valor bruto ganado, además de las retenciones adicionales asociadas. Cabe recordar que el ganador dispone de un lapso máximo de 12 meses posteriores a la fecha del sorteo para reclamar sus fondos antes de que caduque el derecho.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.