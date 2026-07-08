Resultados de la Lotería del Valle, Meta y Manizales del 1 de julio: números ganadores

Los tradicionales sorteos de mitad de semana de las principales loterías del país vuelven a concitar la atención de miles de apostadores en el territorio nacional. Este miércoles 8 de julio, las loterías del Valle, Meta y Manizales ponen en juego sus respectivas bolsas de premios, ofreciendo la oportunidad de transformar la realidad financiera de los compradores que acierten a las combinaciones ganadoras.

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A continuación, se presentan los espacios oficiales destinados a los números y series favorecidas en las emisiones de la fecha, los cuales se actualizarán en tiempo real una vez las respectivas mesas de juego validen los resultados bajo la supervisión de las autoridades de control.

Resultados de los Sorteos de Hoy: Miércoles 8 de julio de 2026

Lotería del Valle

Premio Mayor ($9.000 Millones): 3 - 3 - 2 - 9

Serie: 084

Lotería del Meta

Premio Mayor ($1.800 Millones):

Serie:

Lotería de Manizales

Premio Mayor ($2.600 Millones):

Serie:

Baloto y Revancha

Baloto Tradicional (Acumulado: $46.800 Millones): — Súper Balota:

— Súper Balota: Baloto Revancha (Acumulado: $7.400 Millones): — Súper Balota:

Dinámica de participación y costos de los tiquetes

Las loterías tradicionales en Colombia funcionan mediante un sistema de billetes impresos o virtuales divididos en fracciones. Cada billete contiene un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) acompañado de una serie numérica.



Por otro lado, Baloto opera bajo una dinámica de juego paramutual y electrónico. El usuario debe elegir cinco números del 1 al 43 y una "Súper Balota" con números del 1 al 16. La gran ventaja de este formato es que los acumulados se van sumando sorteo tras sorteo si no hay un ganador absoluto.



Los valores fijados para la compra en cada una de las cuatro entidades vigentes para este miércoles son:

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Lotería del Valle: El billete completo consta de 3 fracciones y tiene un costo total de $12.000 COP , mientras que la fracción individual se comercializa a un precio de $4.000 COP .

El billete completo consta de 3 fracciones y tiene un costo total de , mientras que la fracción individual se comercializa a un precio de . Lotería del Meta: Su estructura comercial establece un billete de 3 fracciones con un costo total de $12.000 COP , permitiendo la adquisición de fracciones sueltas por un valor de $4.000 COP cada una.

Su estructura comercial establece un billete de 3 fracciones con un costo total de , permitiendo la adquisición de fracciones sueltas por un valor de cada una. Lotería de Manizales: Presenta una distribución de 4 fracciones por billete con un costo global de $12.000 COP , lo que sitúa el valor de la fracción individual en $3.000 COP .

Presenta una distribución de 4 fracciones por billete con un costo global de , lo que sitúa el valor de la fracción individual en . Baloto: La apuesta para el sorteo tradicional tiene un costo fijo de $5.700 COP. Si el jugador decide participar de manera simultánea en la modalidad de Revancha, debe abonar un valor adicional de $2.100 COP, para un costo total combinado de $7.800 COP.

Estructura de los planes de premios

Cada entidad dispone de una bolsa global que se distribuye no solo en el Premio Mayor, sino también en secos, aproximaciones y categorías secundarias por aciertos menores.

La Lotería del Valle destaca con una bolsa de premios que supera los $22.000 millones de pesos, encabezada por su premio mayor de $9.000 millones. Su plan incluye un seco de $500 millones, dos de $100 millones, tres de $60 millones y veinticinco de $30 millones.

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La Lotería del Meta ofrece un botín mayor de $1.800 millones de pesos, secundado por secos de gran valor (uno de $300 millones y otro de $200 millones), además de tres secos de $100 millones.

La Lotería de Manizales pone sobre la mesa un premio mayor de $2.600 millones de pesos, complementado por un robusto esquema de secos: uno de $300 millones, dos de $200 millones, cinco de $100 millones y decenas de premios menores.

Para Baloto, el plan de premios se enfoca en la bolsa acumulada variable ($46.800 millones para el tradicional y $7.400 millones para Revancha). No obstante, existen 8 categorías de premiación secundaria para quienes acierten combinaciones menores (desde tener solo la Súper Balota, hasta lograr 5 aciertos sin la Súper Balota).

Es pertinente recordar que, de acuerdo con el Estatuto Tributario colombiano, todos los premios de lotería y juegos de azar masivos están sujetos a una retención por concepto de ganancia ocasional correspondiente al 20% del valor bruto del premio, sumado al descuento del impuesto técnico del 4 por mil aplicable a las transacciones financieras.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.