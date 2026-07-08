Resultados de Super Astro Luna del miércoles 8 de julio de 2026: números ganadores del último sorteo

La noche de este miércoles se viste de expectativa para miles de apostadores en el territorio nacional con la llegada de un nuevo sorteo de Súper Astro Luna. Este juego de suerte y azar, consolidado como uno de los preferidos por los colombianos debido a su dinámica diferencial que combina números con el zodiaco, promete entregar millonarias sumas a quienes logren acertar en las urnas oficiales.



Números ganadores del sorteo del Super Astro Luna - miércoles 8 de julio

A continuación, se detalla la combinación que dictaminó la suerte para la jornada de hoy:



Número ganador:

Signo zodiacal:

(Nota: Este espacio se actualiza en vivo con los resultados cuando estos sean emitidos por los delegados a las 10:50 p. m.).



¿Cómo funciona y cuándo se juega Súper Astro Luna?

Súper Astro Luna opera bajo la vigilancia y el aval de Coljuegos. La mecánica del juego consiste en la selección de un número de cuatro cifras (comprendido entre el 0000 y el 9999), junto a uno de los doce signos del zodiaco.

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A diferencia de otros sorteos del mercado que tienen días específicos en la semana, Súper Astro ofrece la ventaja de jugar diariamente bajo dos modalidades: Súper Astro Sol, que se efectúa en horario vespertino (16:00 horas), y Súper Astro Luna, cuyas balotas se extraen en la noche de lunes a viernes a las 22:50 horas, los sábados a las 22:42 horas, y los domingos o días festivos a las 20:30 horas, con transmisión televisiva en directo.



¿Cómo jugar y cuánto cuesta el billete?

Para participar, el usuario debe acercarse a cualquiera de los puntos de venta autorizados de las redes de chance en el país (como SuRed o Súper Giros) o ingresar a las plataformas web aliadas. No existe un "billete" de valor fijo como ocurre en las loterías tradicionales; en su lugar, se maneja una modalidad de apuesta abierta y flexible.

El valor mínimo por tiquete es de $500 pesos colombianos, mientras que el tope máximo permitido para una sola apuesta es de $10.000 pesos colombianos. El jugador puede elegir su número de la suerte de manera manual o solicitar un registro automático al sistema.



¿Cuánto dinero se puede ganar?

Los planes de premios de Súper Astro Luna dependen directamente del monto apostado y de la precisión de los aciertos, ordenados estrictamente de izquierda a derecha:



Cuatro cifras + signo zodiacal: Otorga un premio equivalente a 42.000 veces el valor apostado.

Otorga un premio equivalente a 42.000 veces el valor apostado. Tres últimas cifras + signo zodiacal: Entrega una recompensa de 1.000 veces la cantidad invertida.

Entrega una recompensa de 1.000 veces la cantidad invertida. Dos últimas cifras + signo zodiacal: Genera una ganancia de 100 veces el valor de la apuesta.

El proceso para reclamar el premio de forma segura

Si su tiquete coincide con los resultados oficiales de este miércoles, el trámite de cobro varía según la cuantía. Para premios menores a 182 Unidades de Valor Tributario (UVT) —cifra que se sitúa por debajo de los 9.532.068 pesos colombianos—, el trámite se realiza de forma directa en los puntos físicos de distribución autorizados mediante el diligenciamiento del formulario legal correspondiente.



En contraste, si el botín iguala o supera las 182 UVT, el ganador debe iniciar el proceso de formalización en las oficinas principales de las redes comerciales. Para ello, es indispensable presentar:



El tiquete original en perfecto estado (sin tachaduras ni enmendaduras). El documento de identidad original y vigente. Una certificación bancaria actualizada (no mayor a 30 días).

El pago final se ejecuta mediante transferencia o un cheque de gerencia del Banco de Occidente con cruce restrictivo. Recuerde que, de acuerdo con la normativa comercial, el derecho a reclamar el dinero caduca exactamente un año después de la realización del sorteo.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.