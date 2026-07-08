Resultados de la Lotería del Meta del 8 de julio de 2026: número ganador y serie del último sorteo

La Lotería del Meta realiza este miércoles 8 de julio de 2026 una nueva edición de su tradicional sorteo semanal, uno de los juegos de azar con mayor reconocimiento en Colombia. Como sucede cada miércoles en horario nocturno, la entidad lleva a cabo la extracción oficial bajo los protocolos de supervisión establecidos para garantizar la transparencia del proceso y la validez de los resultados.



Una vez concluye el sorteo, el operador publica la combinación ganadora a través de sus canales oficiales para que quienes adquirieron un billete puedan verificar si el número y la serie coinciden con los anunciados. Además del premio mayor, el plan de premios contempla diferentes categorías que amplían las posibilidades de obtener un reconocimiento económico.

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Antes de iniciar cualquier trámite de reclamación, es importante revisar cuidadosamente la información impresa en el billete y compararla con los resultados oficiales divulgados por la entidad.

Resultados de la Lotería del Meta del 8 de julio de 2026

Tras finalizar el sorteo correspondiente a este miércoles, estos son los resultados oficiales de la jornada:



Premio mayor: [Número por definir]

[Número por definir] Serie: [Serie por definir]

Una vez la entidad confirme el escrutinio, estos datos podrán verificarse en los canales oficiales de la Lotería del Meta. Para determinar si un billete resulta ganador, es indispensable que coincidan tanto el número como la serie correspondiente.



¿Cómo participar en la Lotería del Meta?

La Lotería del Meta funciona mediante la compra de un billete oficial que contiene un número de cuatro cifras y una serie determinada. El objetivo consiste en acertar exactamente ambos datos durante el sorteo semanal.

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Los billetes pueden adquirirse completos o por fracciones a través de distribuidores autorizados y vendedores oficiales en distintas regiones del país. Antes de realizar la compra, se recomienda verificar que el billete pertenezca a una emisión oficial y que toda la información impresa sea completamente legible.

Cada billete participa automáticamente tanto por el premio mayor como por los diferentes premios secos y aproximaciones contemplados dentro del plan oficial de premios.

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Horario del sorteo de la Lotería del Meta

La Lotería del Meta realiza sus sorteos todos los miércoles a las 10:30 de la noche.

Finalizada la extracción y luego del proceso de validación correspondiente, la entidad divulga los resultados oficiales mediante sus plataformas autorizadas, facilitando la consulta para quienes participaron en la jornada.

Las autoridades recomiendan verificar los resultados únicamente por canales oficiales para evitar consultar información incorrecta o no validada.

Plan de premios de la Lotería del Meta

La Lotería del Meta mantiene un esquema de premiación encabezado por un premio mayor de 1.800 millones de pesos, acompañado por varias categorías adicionales.

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Entre ellas se encuentran:





Premio mayor de 1.800 millones de pesos. Premios secos de 300 millones de pesos. Premios secos de 200 millones de pesos. Premios secos de 100 millones de pesos. Premios secos de 50 millones de pesos. Premios secos de 20 millones de pesos. Premios secos de 10 millones de pesos. Premios por aproximaciones y coincidencias contempladas en el plan oficial.



Gracias a esta estructura, cada edición del sorteo distribuye varios premios entre los billetes favorecidos, además del correspondiente al premio principal.

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería del Meta?

Si el billete coincide con alguno de los resultados oficiales, el primer paso consiste en conservar el documento original en perfecto estado, ya que constituye el único soporte válido para adelantar el proceso de reclamación.

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Generalmente, para realizar el cobro se solicita:

Billete original sin alteraciones, tachaduras o deterioro.

sin alteraciones, tachaduras o deterioro. Documento de identidad vigente .

. Documentación adicional cuando se trate de premios de mayor cuantía.

Los premios de menor valor suelen reclamarse en los puntos autorizados, mientras que los montos superiores deben gestionarse directamente ante la Lotería del Meta, cumpliendo los requisitos establecidos por la entidad.

Asimismo, los premios obtenidos en juegos de suerte y azar están sujetos a las retenciones tributarias y al impuesto por ganancias ocasionales previstos en la legislación colombiana.

Las autoridades recuerdan que existe un plazo legal de un año para reclamar cualquier premio. Una vez vence ese término, el derecho al cobro expira. También aconsejan proteger el billete de daños, evitar escribir sobre él y no compartir fotografías completas del documento hasta finalizar el proceso de verificación o reclamación.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co