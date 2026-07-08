Resultados de la Lotería de Manizales del 8 de julio de 2026: números ganadores

La Lotería de Manizales realiza este miércoles 8 de julio de 2026 una nueva edición de su tradicional sorteo semanal, una jornada en la que se conoce la combinación favorecida del premio mayor y de las demás categorías contempladas en su plan oficial de premios. Como ocurre en cada emisión, la extracción se desarrolla bajo los mecanismos de control establecidos para los juegos de suerte y azar en Colombia.



Al concluir el sorteo, la entidad divulga los resultados oficiales para que quienes adquirieron un billete puedan verificar si el número y la serie registrados coinciden con la combinación ganadora. Además del premio mayor, el plan de incentivos incluye premios secos y aproximaciones, lo que amplía las posibilidades de obtener un reconocimiento económico.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Resultados de la Lotería de Manizales del 8 de julio de 2026

Una vez finalice el sorteo correspondiente a este miércoles, estos serán los resultados oficiales de la jornada:



Premio mayor: [Número por definir]

Serie: [Serie por definir]

Es importante recordar que para establecer si un billete resulta favorecido es indispensable que coincidan exactamente las cuatro cifras y la serie anunciadas durante la extracción oficial.

¿Cómo funciona la Lotería de Manizales?

La Lotería de Manizales opera mediante un sistema de billetes que incluyen un número de cuatro cifras y una serie de tres dígitos. Para obtener el premio mayor es necesario acertar ambas combinaciones exactamente como son anunciadas durante el sorteo.



Las personas interesadas pueden adquirir el billete completo o comprar fracciones, según el valor que deseen invertir. Cuando el premio corresponde a una fracción, el pago se realiza de manera proporcional a la parte adquirida.



Los billetes se comercializan por medio de distribuidores autorizados y vendedores oficiales, quienes garantizan la legalidad de cada emisión.

Publicidad

Plan de premios de la Lotería de Manizales

El plan de premios contempla diferentes categorías además del premio mayor, permitiendo que varios billetes resulten favorecidos en cada jornada.

Entre los principales incentivos se encuentran:



Tres premios secos de 200 millones de pesos.

Cinco premios secos de 100 millones de pesos.

Diez premios secos de 80 millones de pesos.

Diez premios secos de 60 millones de pesos.

Diez premios secos de 50 millones de pesos.

Diez premios secos de 40 millones de pesos.

Premios por aproximaciones y coincidencias de las últimas cifras.

Cada categoría se liquida conforme al plan oficial vigente de la entidad.

Publicidad

¿Cómo reclamar un premio?

Si el billete coincide con alguno de los resultados oficiales, será indispensable conservar el documento original en perfecto estado, ya que constituye el único soporte válido para efectuar el proceso de reclamación.

Generalmente, para realizar el cobro se solicita:

Billete original sin tachaduras, alteraciones o deterioro.

Documento de identidad vigente.

Formularios adicionales cuando el premio corresponda a una cuantía mayor.

Los premios de menor valor suelen reclamarse con los distribuidores autorizados, mientras que los montos superiores deben gestionarse directamente en las oficinas de la Lotería de Manizales, cumpliendo los procedimientos establecidos.

Asimismo, los premios obtenidos están sujetos a las retenciones tributarias y al impuesto por ganancias ocasionales previstos en la legislación colombiana.

Publicidad

Recomendaciones para verificar el resultado

Antes de iniciar cualquier trámite, compare cuidadosamente el número y la serie impresos en el billete con la combinación oficial publicada por la entidad. También se recomienda evitar compartir fotografías completas del documento en redes sociales o aplicaciones de mensajería para reducir el riesgo de fraude.

Finalmente, recuerde que los premios cuentan con un plazo legal de un año para ser reclamados. Una vez vence ese término, el derecho al cobro expira conforme a la normativa vigente.

Publicidad

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co