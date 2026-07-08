Resultados de Baloto y Revancha del 8 de julio de 2026: números ganadores del último sorteo

El Baloto y Revancha realizan este miércoles 8 de julio de 2026 una nueva jornada de sorteos, una de las más esperadas dentro de los juegos de suerte y azar en Colombia. Como ocurre cada semana, el operador lleva a cabo la extracción oficial bajo los protocolos de seguridad y supervisión establecidos, con el fin de garantizar la transparencia durante todo el proceso.



Una vez concluye el sorteo, los números ganadores son publicados a través de los canales oficiales para que quienes registraron su apuesta puedan verificar si la combinación seleccionada coincide con la anunciada. Además del sorteo principal de Baloto, la modalidad Revancha ofrece una segunda oportunidad utilizando el mismo tiquete adquirido por el participante.

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Resultados de Baloto del 8 de julio de 2026

Luego de finalizar el sorteo correspondiente a este miércoles, estos son los resultados oficiales:

Baloto



Números ganadores: 30 - 15 - 24 -11- 20

30 - 15 - 24 -11- 20 Superbalota: 02

Revancha



Números ganadores : 37 - 04 - 12 - 26 -35

: 37 - 04 - 12 - 26 -35 Superbalota: 13

Los resultados oficiales quedan sujetos al proceso de validación del operador autorizado antes de cualquier trámite relacionado con el pago de premios.



¿Cómo funciona Baloto y Revancha?

Baloto es un juego de selección de números en el que cada participante debe escoger cinco números entre el 1 y el 43, además de una Superbalota entre el 1 y el 16. También existe la posibilidad de dejar que el sistema genere la combinación de manera automática.



La modalidad Revancha utiliza la misma combinación registrada en el tiquete de Baloto y permite participar en un segundo sorteo durante la misma jornada, sin necesidad de seleccionar nuevos números.

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Si ningún participante acierta la combinación completa, el premio mayor continúa acumulándose para el siguiente sorteo, de acuerdo con las reglas establecidas por el operador.

Los sorteos de Baloto y Revancha se realizan tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados, en horario nocturno.

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¿Cómo reclamar un premio?

Si la combinación registrada coincide con alguno de los resultados oficiales, el primer paso consiste en conservar el comprobante original, ya que es el único documento válido para iniciar el proceso de reclamación.

Generalmente, para efectuar el cobro se requiere:

Presentar el comprobante original en buen estado.

Documento de identidad vigente.

Cumplir los procedimientos establecidos por el operador cuando se trate de premios de mayor cuantía.

Los premios de menor valor suelen pagarse en puntos autorizados, mientras que las sumas más altas deben tramitarse conforme al procedimiento establecido por el operador del juego.

Asimismo, los premios obtenidos están sujetos a las retenciones tributarias y al impuesto por ganancias ocasionales previstos en la legislación colombiana.

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Las autoridades recuerdan que existe un plazo legal para reclamar los premios, por lo que recomiendan verificar oportunamente los resultados oficiales, conservar el comprobante sin alteraciones y evitar compartir fotografías completas del documento en redes sociales o aplicaciones de mensajería, como medida de protección frente a posibles fraudes.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co