Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MIGUEL URIBE
NICOLÁS MADURO
PERÚ - COLOMBIA
CIERRES VUELTA A COLOMBIA
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados de Lotería de Boyacá del último sorteo del sábado 9 de agosto: ¿fue un ganador?

Resultados de Lotería de Boyacá del último sorteo del sábado 9 de agosto: ¿fue un ganador?

La Lotería de Boyacá lleva a cabo su sorteo habitual, en el que se jugó un premio mayor de 15.000 millones de pesos.

Resultados de Lotería de Boyacá último sorteo del sábado 9 de agosto: los números ganadores
Imagen de referencia.
Getty Images/Lotería de Boyacá
Por: Laura Camila Ramos
|
Actualizado: agosto 09, 2025 10:45 p. m.
Editado por: Laura Camila Ramos

Este sábado 9 de agosto de 2025, la Lotería de Boyacá realizará su sorteo número 4584, una cita que desde hace décadas cautiva a miles de apostadores en todo el país. Con un premio mayor de 15.000 millones de pesos, el evento promete una noche de grandes emociones para quienes buscan cambiar su suerte.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

La transmisión se podrá seguir en vivo a través de Canal Trece, así como en las plataformas digitales oficiales de la entidad, Facebook Live y YouTube, coincidiendo además con los sorteos de Baloto y Revancha.

Últimas Noticias

  1. Resultado del Super Astro Luna de hoy jueves 17 de julio de 2025
    Getty Images/ Super Astro Luna

    Números y signo ganadores de Super Astro Luna: resultados último sorteo viernes 8 de agosto de 2025

  2. Resultados Lotería de Medellín, Santander y Risaralda: premios último sorteo del viernes 13 de junio
    Getty Images/ Lotería de Medellín, Santander y Risaralda

    Resultados Lotería de Medellín, Santander y Risaralda: premios último sorteo del viernes 8 de agosto

En esta edición, además del premio mayor, se entregarán otras recompensas millonarias: Premio Fortuna (1.000 millones), Premio Alegría (3.400 millones), Premio Ilusión (200 millones) y Premio Esperanza (100 millones), así como una camioneta Toyota y el “Premio Boyalotto”.

Resultados del sorteo del 9 de agosto

Número ganador: 3670
• Serie: 208

¿Cómo participar y reclamar premios?

Cada billete tiene un costo de $20.000 y se divide en cuatro fracciones de $5.000, disponibles tanto en puntos de venta físicos autorizados como en las plataformas digitales Loti y LottiRed. Si el billete es físico, se recomienda guardarlo en buen estado, ya que su pérdida implica la imposibilidad de reclamar el premio.

Publicidad

Los ganadores tienen un año a partir de la fecha del sorteo para cobrar, según lo establece la Corte Constitucional. Pasado ese plazo, el derecho se pierde.

Recomendaciones para los jugadores

La Lotería de Boyacá recuerda verificar siempre los resultados en canales oficiales, no compartir datos personales ni códigos de verificación, y revisar cuidadosamente la numeración y fracciones antes del sorteo.

Con una tradición que se mantiene viva desde hace más de un siglo, la Lotería de Boyacá no solo reparte premios millonarios, sino que sigue siendo parte del imaginario popular colombiano. Este sábado, miles de jugadores esperan escuchar su número y convertir la ilusión en realidad.

Publicidad

LAURA CAMILA RAMOS CONDE
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Boyacá

Loterías