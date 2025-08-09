Resultados de Lotería de Boyacá del último sorteo del sábado 9 de agosto: ¿fue un ganador?

Este sábado 9 de agosto de 2025, la Lotería de Boyacá realizará su sorteo número 4584, una cita que desde hace décadas cautiva a miles de apostadores en todo el país. Con un premio mayor de 15.000 millones de pesos, el evento promete una noche de grandes emociones para quienes buscan cambiar su suerte.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La transmisión se podrá seguir en vivo a través de Canal Trece, así como en las plataformas digitales oficiales de la entidad, Facebook Live y YouTube, coincidiendo además con los sorteos de Baloto y Revancha.

En esta edición, además del premio mayor, se entregarán otras recompensas millonarias: Premio Fortuna (1.000 millones), Premio Alegría (3.400 millones), Premio Ilusión (200 millones) y Premio Esperanza (100 millones), así como una camioneta Toyota y el “Premio Boyalotto”.



Resultados del sorteo del 9 de agosto

• Número ganador: 3670

• Serie: 208



¿Cómo participar y reclamar premios?

Cada billete tiene un costo de $20.000 y se divide en cuatro fracciones de $5.000, disponibles tanto en puntos de venta físicos autorizados como en las plataformas digitales Loti y LottiRed. Si el billete es físico, se recomienda guardarlo en buen estado, ya que su pérdida implica la imposibilidad de reclamar el premio.

Publicidad

Los ganadores tienen un año a partir de la fecha del sorteo para cobrar, según lo establece la Corte Constitucional. Pasado ese plazo, el derecho se pierde.



Recomendaciones para los jugadores

La Lotería de Boyacá recuerda verificar siempre los resultados en canales oficiales, no compartir datos personales ni códigos de verificación, y revisar cuidadosamente la numeración y fracciones antes del sorteo.

Con una tradición que se mantiene viva desde hace más de un siglo, la Lotería de Boyacá no solo reparte premios millonarios, sino que sigue siendo parte del imaginario popular colombiano. Este sábado, miles de jugadores esperan escuchar su número y convertir la ilusión en realidad.

Publicidad

LAURA CAMILA RAMOS CONDE

NOTICIAS CARACOL