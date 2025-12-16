Precio del dólar hoy, martes 16 de diciembre de 2025, en Colombia: subió la TRM

El martes 16 de diciembre de 2025 deja una cifra que ya se comenta en bancos, historias de emprendimiento y en el bolsillo de los ciudadanos con gastos dolarizados. La Tasa Representativa del Mercado llegó a 3.817,59 pesos por dólar, lo que representa un incremento de 29,06 pesos frente al lunes 15, es decir, un alza cercana al 0,77%. Este aumento podría parecer modesto a simple vista, pero no deja de ser significativo en un contexto donde los cambios diarios influyen en decisiones de importadores, viajeros y familias que reciben remesas.

Comparar con la jornada anterior deja claro el movimiento: la TRM del 15 de diciembre se situó en 3.788,53 pesos, manteniéndose estable respecto al viernes anterior, pero la del martes aumentó después de una racha de cierta calma. Ese jueves, 4 de diciembre, la TRM rondaba los 3.780,80 pesos, lo que implica que desde entonces la divisa ha tenido una tendencia al alza, aunque moderada.



Este incremento no es aislado: durante diciembre el dólar ha tenido altibajos constantes, marcados tanto por factores globales como por la conducta propia del mercado local. Empezó el mes en 3.744,43 pesos, y aunque bajó por debajo de los 3.760 a inicios, cerró la primera mitad con una media de 3.807, con máximos alrededor de los 3.861 pesos el 10 de diciembre y mínimos ese mismo día en los 3.744 pesos. Se puede concluir que diciembre ha sido un mes de movimientos laterales con leves sesgos al alza, más que una tendencia consolidada al alza.



Precio del dólar en casas de cambio este 16 de diciembre de 2025

Además de la TRM oficial, el precio del dólar en las casas de cambio presenta variaciones según la ciudad. Para este martes, 16 de diciembre de 2025, los valores promedio son los siguientes:



Bogotá: compra $3.730 – venta $3.860

compra $3.730 – venta $3.860 Medellín: compra $3.680 – venta $3.830

compra $3.680 – venta $3.830 Cali: compra $3.650 – venta $3.830

compra $3.650 – venta $3.830 Cartagena: compra $3.750 – venta $3.980

compra $3.750 – venta $3.980 Cúcuta: compra $3.730 – venta $3.760

compra $3.730 – venta $3.760 Pereira: compra $3.730 – venta $3.800

¿Qué es la TRM y cómo se calcula?

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) es el parámetro oficial que define el valor del dólar frente al peso colombiano en el ámbito financiero y comercial. Este indicador se calcula diariamente con base en las operaciones de compra y venta de divisas realizadas por los intermediarios autorizados en el país, reflejando el comportamiento real del mercado cambiario.



La certificación de la TRM está a cargo de la Superintendencia Financiera de Colombia, que publica el valor cada día hábil y establece su vigencia por un periodo de 24 horas. Conviene precisar que esta tasa no coincide con el precio que se observa en casas de cambio o en transacciones informales, donde influyen factores adicionales como comisiones, disponibilidad de efectivo y condiciones locales de oferta y demanda.

Por su carácter oficial, la TRM es una referencia indispensable en procesos como la liquidación de importaciones y exportaciones, el pago de obligaciones en moneda extranjera, la elaboración de reportes contables y la determinación de impuestos. Asimismo, constituye un punto de referencia para entidades financieras y empresas que realizan operaciones internacionales. Es importante subrayar que, aunque la TRM sirve como base normativa, el valor que se negocia en tiempo real en el mercado puede diferir, especialmente en escenarios de alta volatilidad, donde las variaciones son más marcadas.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

EFE

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL