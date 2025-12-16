En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ACCIDENTE DE BUS EN ANTIOQUIA
ELECCIONES EN CHILE
TRUMP
ELN
SALARIO MÍNIMO
FINAL COPA COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Precio del dólar hoy, martes 16 de diciembre de 2025, en Colombia: subió la TRM

Precio del dólar hoy, martes 16 de diciembre de 2025, en Colombia: subió la TRM

La Tasa Representativa del Mercado este martes representa un incremento de 29,06 pesos frente al lunes 15, es decir, un alza cercana al 0,77%. Así se cotiza el dólar en casas de cambio en Colombia.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 16 de dic, 2025
Comparta en:
Precio del dólar hoy en Colombia 2025: cómo está la TRM martes 16 de diciembre
Precio del dólar hoy en Colombia 2025: cómo está la TRM martes 16 de diciembre -
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad