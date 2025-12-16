Bancolombia, Davivienda y otros bancos en Colombia confirmaron horarios para temporada de fin de año

Como es de esperarse, Bancolombia, Davivienda, Banco de Bogotá y todas las entidades financieras de Colombia ajustaron sus horarios en las oficinas para la temporada de fin de año. Eso sí, estos bancos señalaron que sus canales digitales y de autoservicio seguirán funcionando en sus horarios habituales.

Horarios de las oficinas Bancolombia para fin de año

Bancolombia informó que todas sus sucursales físicas operarán en horario habitual desde el martes 9 hasta el martes 30 de diciembre, incluidos sábados 13, 20 y 27 solo en las oficinas que ya abren los fines de semana. El miércoles 24 de diciembre el horario será de apertura continua hasta la 1:00 p.m. No habrá atención el jueves 25 por Navidad. El último día del año, 31 de diciembre, las oficinas permanecerán cerradas. El servicio presencial se reanudará el viernes 2 de enero de 2026.

"Por la Feria de Cali las sucursales de esa ciudad tendrán horarios especiales los días 26, 29 y 30 de diciembre: de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. El 27 de diciembre estarán en servicio las sucursales que abren los sábados, de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. Los canales digitales y electrónicos de Bancolombia seguirán en servicio con normalidad. Estos son los cajeros electrónicos, kioscos, corresponsales bancarios (según los horarios de los comercios en que funcionen), así como las sucursales virtuales, app Mi Bancolombia y app Bancolombia Negocios, Sucursal Telefónica, Tabot y redes sociales", informó Bancolombia en un comunicado.



Horarios en las oficinas Davivienda (Davibank) para Navidad y Año Nuevo

El miércoles 24 de diciembre de 2025, la red de oficinas atenderá al público desde las 8:30 de la mañana hasta el mediodía. Las oficinas con jornada adicional no prestarán servicio. El call center funcionará entre las 6:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, mientras que los bloqueos de tarjetas de crédito y débito estarán disponibles las 24 horas. El servicio de chat no estará habilitado para el público.



El martes 30 de diciembre de 2025, la red de oficinas operará en horario habitual, desde las 8:30 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde. Las oficinas con jornada adicional también trabajarán en su horario normal. El call center atenderá en horario regular y los bloqueos de tarjetas seguirán disponibles las 24 horas. El chat estará activo desde las 8:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde.



El miércoles 31 de diciembre de 2025 no habrá atención en la red de oficinas. El call center funcionará desde las 6:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde, y los bloqueos de tarjetas estarán disponibles las 24 horas. El servicio de chat no prestará atención al público. El jueves 25 de diciembre y el jueves 1 de enero de 2026 no habrá servicio en la red de oficinas ni en el chat. El call center atenderá únicamente bloqueos de tarjetas de crédito y débito, disponibles las 24 horas.



Horarios en oficinas de Banco de Bogotá

Banco de Bogotá ajustará sus horarios de forma similar. El 24 de diciembre las sucursales atenderán hasta la 1:00 p.m. No habrá servicio el 25 de diciembre, el 31 de diciembre ni el 1 de enero. El 30 de diciembre se mantendrá el horario habitual de atención.



Horarios en oficinas del Banco Agrario

El miércoles 24 de diciembre todas las oficinas a nivel nacional atenderán en un horario especial que irá desde las 8:00 de la mañana hasta el mediodía. Los días viernes 26 y sábado 27 de diciembre la red de oficinas estará disponible en sus horarios habituales, sin modificaciones. Para el lunes 29 de diciembre se mantendrá la atención normal en las oficinas que operan de lunes a viernes, así como en aquellas que trabajan de martes a sábado. Estas últimas no abrirán el sábado 3 de enero de 2026, ya que compensarán esa jornada con la atención del lunes 29.

El martes 30 de diciembre será el último día hábil del año para atención presencial, por lo que todas las oficinas del país funcionarán en sus horarios habituales. El miércoles 31 de diciembre no habrá servicio en ninguna sucursal. El servicio se retomará el viernes 2 de enero de 2026 en todas las oficinas y en los horarios convencionales. El sábado 3 de enero no abrirán las sucursales que normalmente atienden de martes a sábado, debido a la compensación mencionada.

