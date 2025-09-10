Resultados Lotería de Manizales del último sorteo del miércoles 10 de septiembre: números ganadores

El miércoles 10 de septiembre de 2025 se llevará a cabo el sorteo número 4920 de la Lotería de Manizales, que ofrecerá un premio mayor de $2.600 millones. El evento comenzará a las 11:00 p. m. e incluirá, además, la entrega de premios secos y de aproximación, ampliando las posibilidades de ganar para todos los jugadores. Esta jornada coincidirá con los sorteos de la Lotería del Meta y la Lotería del Valle, lo que la convierte en una noche clave para los aficionados a estos juegos en Colombia.

Para seguir el evento en tiempo real, los interesados pueden conectarse a las transmisiones en vivo a través de los canales oficiales de la Lotería de Manizales en YouTube y Facebook. Con esta cobertura digital, la entidad no solo fortalece su tradición de sorteos semanales, sino que también garantiza mayor transparencia y accesibilidad para los apostadores.



Resultados del sorteo de la Lotería de Manizales – 10 de septiembre de 2025

Una vez finalice la transmisión oficial, se publican los resultados del sorteo. Estos son los datos del número ganador de la noche:



Número ganador: 1851

Serie: 139

Resultado "Ganasiempre": 9301

Plan de premios vigente

Además del premio mayor de $2.600.000.000, la Lotería de Manizales ofrece múltiples premios adicionales que recompensan a quienes acierten parcial o totalmente el número ganador:



Premios secos

2 premios de $300 millones

3 premios de $200 millones

5 premios de $100 millones

10 premios de $80 millones

10 premios de $60 millones

10 premios de $50 millones

10 premios de $40 millones

1 premio especial de $1.807.229

Premios de aproximación

Tres últimas cifras: 9 premios de $12.048.193

Tres primeras cifras: 9 premios de $12.048.193

Dos primeras y última: 9 premios de $12.048.193

Primera y dos últimas: 9 premios de $12.048.193

Dos últimas cifras: 80 premios de $2.289.157

Dos primeras cifras: 80 premios de $2.289.157

Última cifra: 887 premios de $144.578

Número ganador en cualquier orden: 23 premios de $12.650.602

¿Cómo participar en la Lotería de Manizales?

Cualquier persona mayor de edad en Colombia puede participar fácilmente. Los billetes están disponibles en puntos de venta físicos autorizados, como droguerías, supermercados o locales de chance. También pueden comprarse por internet, en plataformas como Lottired, lo que permite acceder desde cualquier parte del país.

Cada billete contiene un número de cuatro cifras (0000 a 9999) junto con una serie. Se puede adquirir el billete completo o en fracciones, conocidas como “partes”. El valor del premio depende de cuántas fracciones se hayan comprado: mientras más se posean, mayor será el monto a recibir en caso de ganar.



El sorteo, realizado semanalmente bajo supervisión oficial, elige al ganador mediante la extracción del número y la serie correspondiente.

Además del premio mayor, se reparten premios secos y de aproximación, lo que incrementa las oportunidades de ganar algún beneficio económico.

Para jugar en línea, basta con registrarse en una plataforma autorizada, seleccionar un número o dejar que el sistema lo asigne al azar, elegir la cantidad de fracciones y realizar el pago de forma segura. Al finalizar, el jugador recibe una confirmación digital y puede revisar los resultados para saber si su número fue premiado.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO