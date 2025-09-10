Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
METRO DE BOGOTÁ
CHARLIE KIRK
DISIDENCIAS FARC
LOS INFORMANTES
JAMES RODRÍGUEZ
GOLES LUIS JAVIER SUÁREZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Lotería de Manizales del último sorteo del miércoles 10 de septiembre: números ganadores

Resultados Lotería de Manizales del último sorteo del miércoles 10 de septiembre: números ganadores

El premio principal de la Lotería de Manizales asciende a $2.600 millones. Verifique en este enlace EN VIVO si su número fue favorecido y consulte también los premios secos y de aproximación.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: septiembre 10, 2025 11:12 p. m.
Comparta en:
Resultados de la Lotería de Manizales del último sorteo del miércoles 10 de septiembre: números ganadores
Resultados de la Lotería de Manizales del último sorteo del miércoles 10 de septiembre: números ganadores
Getty Images/ Freepik/ Lotería de Manizales