Resultados Lotería Manizales, Valle, Meta y Baloto: premios último sorteo miércoles 3 de septiembre

La noche de este miércoles 3 de septiembre de 2025 será clave para miles de personas en todo el país que buscan la suerte en alguno de los principales sorteos que se realizan a mitad de semana. La Lotería del Valle, la Lotería de Manizales, la Lotería del Meta y el tradicional Baloto realizarán sus respectivos juegos, con premios multimillonarios en disputa. Como es habitual, los sorteos se llevarán a cabo en horarios ya establecidos y podrán seguirse en vivo a través de canales oficiales. Cada uno cuenta con planes de premios distintos, pero todos representan la posibilidad de cambiar la vida de quienes resulten ganadores.



Resultados EN VIVO Lotería de Manizales 3 de septiembre

La cita con el sorteo semanal de la Lotería de Manizales es a las 10:30 p. m. Se transmite en directo por sus canales oficiales, incluyendo Facebook Live y YouTube. El plan de premios incluye no solo el acumulado mayor, sino una estructura de premios secos con montos que van desde los $10 millones hasta los $300 millones. Estos son los números ganadores de hoy:



Números ganadores: 3800

3800 Serie: 053

Uno de los elementos distintivos de esta lotería es la modalidad "Ganasiempre", que permite acceder a premios sin necesidad de coincidir con la serie del número ganador. Además, ofrece recompensas por aproximaciones, lo que amplía el margen de posibilidades para los participantes.



Resultados Lotería del Valle 3 de septiembre

Esta lotería, una de las más reconocidas del país, tiene previsto su sorteo para las 11:00 p. m., transmitido por el canal Telepacífico. Además del premio mayor, la entidad ofrece una amplia bolsa de premios secos que incluye montos millonarios. Estos son los resultados de este 3 de septiembre de 2025:



Números ganadores: 9370

9370 Serie: 217

Quienes compraron su billete, ya sea completo o por fracciones, podrán consultar los resultados oficiales a través del sitio web de la Lotería del Valle y sus redes sociales. El sorteo está vigilado por delegados que garantizan legalidad y transparencia en cada paso del proceso. Esta entidad, con amplia trayectoria, también permite participar mediante plataformas digitales como LottiVé, Lottired, LottiColombia y Gane.



Resultados Lotería del Meta 3 de septiembre

También a las 10:30 p. m. se llevará a cabo el sorteo de la Lotería del Meta, cuyo premio mayor y conjunto de premios secos suman varios miles de millones en juego. El sorteo se puede seguir en vivo a través de Facebook Live y Canal Trece. Esta entidad promueve la compra física y digital de sus billetes. Estos son los resultados de hoy, 27 de agosto de 2025:



Números ganadores: 6326

6326 Serie: 085

Quienes prefieren jugar en línea pueden hacerlo a través de portales como Lottired y LotiColombia, donde es posible elegir el número manualmente o dejarlo a la suerte del sistema. Cada billete consta de tres fracciones, y el valor total puede ajustarse según cuántas se adquieran.



Resultados Baloto y Revancha 3 de septiembre

Además de las loterías regionales, este miércoles también se realiza el sorteo del Baloto, junto con su modalidad complementaria, Revancha. Ambos juegos permiten participar seleccionando cinco números entre el 1 y el 43, más una superbalota del 1 al 16. Estos son los resultados de hoy:



Baloto

Números ganadores: 29, 31, 26, 16, 20

29, 31, 26, 16, 20 Superbalota: 12

Revancha

Números ganadores: 42, 21, 05, 19, 43

42, 21, 05, 19, 43 Serie: 14

El costo de participación varía según si se juega solo Baloto o también Revancha. Los resultados estarán disponibles minutos después del sorteo, a través del sitio web oficial de Baloto, así como en los portales de venta autorizados. Es importante recordar que Baloto realiza tres sorteos por semana, lo que aumenta las oportunidades de quienes participan regularmente.



¿Cómo comprar y jugar estos sorteos?

Participar en cualquiera de estos sorteos es sencillo: los billetes se pueden adquirir en droguerías, tiendas, supermercados y otros puntos físicos habilitados. También existe la posibilidad de comprarlos por internet, lo que facilita el acceso desde cualquier lugar del país. Los pasos para jugar en línea son los siguientes:

Ingresar al sitio oficial de la lotería correspondiente o a una plataforma aliada.

Registrarse con datos personales básicos (nombre, cédula, edad, correo electrónico).

Escoger la lotería de interés.

Elegir el número deseado o permitir que el sistema lo seleccione al azar.

Definir cuántas fracciones se van a adquirir.

Realizar el pago mediante plataformas electrónicas como PSE.

Recomendaciones para los jugadores

Verifique que el número y la serie coincidan con el sorteo de este 2 de julio.

Conserve el billete en buen estado, sin tachaduras, manchas ni daños visibles.

Use únicamente los canales oficiales para consultar resultados.

Recuerde que el plazo máximo para reclamar un premio es de 12 meses desde la fecha del sorteo.

Los premios superiores a 48 UVT están sujetos a retención del 20 % según la legislación tributaria vigente.

