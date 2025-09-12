En vivo
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados de Lotería de Medellín último sorteo del viernes 12 de septiembre: los números ganadores

Resultados de Lotería de Medellín último sorteo del viernes 12 de septiembre: los números ganadores

El sorteo 4800 de la Lotería de Medellín, forma parte del nuevo plan de premios que reparte un total de $42.000 millones. Consulte aquí EN VIVO los números ganadores del premio mayor.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: septiembre 12, 2025 11:01 p. m.
Resultados de la Lotería de Medellín último sorteo del viernes 12 de septiembre: los números ganadores
