Resultados de Lotería de Santander del último sorteo del viernes 12 de septiembre: números ganadores.

Este viernes 12 de septiembre de 2025, la Lotería de Santander realiza un nuevo sorteo dentro de su programación semanal habitual. En esta edición, los participantes compiten por un atractivo premio mayor de $6.000 millones, como parte de un renovado plan de premios que incluye secos millonarios y reconocimientos por aproximaciones, brindando múltiples oportunidades de ganar.

La transmisión del sorteo se lleva a cabo en vivo desde Bucaramanga, a partir de las 11:00 p. m., a través del canal regional TRO y en las plataformas digitales oficiales de la lotería, como Facebook Live y YouTube. La jornada coincide con los sorteos de la Lotería de Medellín y la Lotería del Risaralda. En los canales oficiales se puede consultar el monto del premio acumulado, la lista de premios secos y las instrucciones para verificar los resultados.



Resultados Lotería de Santander 12 de septiembre EN VIVO

Estos son los resultados de la Lotería de Santander para este 12 de septiembre de 2025.



Números ganadores: 6363

6363 Serie: 282

Plan de premios Lotería de Santander

El plan de premiación para esta jornada se distribuye de la siguiente manera:



Premio mayor: $6.000 millones

1 seco de $1.000 millones

2 secos de $100 millones cada uno

4 secos de $50 millones

5 secos de $20 millones

5 secos de $10 millones

15 secos de $5 millones

También se entregan premios por aproximaciones, entre ellos:



Tres últimas cifras del mayor (con serie): 9 premios de $9 millones

Dos primeras cifras del mayor: 90 premios de $1.084.337

Dos últimas cifras del mayor: 90 premios de $1.084.337

Última cifra del mayor: 891 premios de $108.434

Mayor invertido: 1 premio de $10 millones

Serie del número ganador del mayor: 8.909 premios de $21.687

¿A qué hora se realiza el sorteo de la Lotería de Santander?

El sorteo se lleva a cabo a las 11:00 p. m., hora colombiana. Se puede seguir en vivo a través del canal TRO o desde las redes sociales oficiales de la Lotería de Santander. Quienes no puedan ver la transmisión en directo podrán consultar los resultados posteriormente en el sitio web oficial o en medios autorizados que publican el boletín completo con los números y series ganadoras.

¿Cómo participar en la Lotería de Santander?

Para jugar, los participantes pueden comprar billetes o fracciones en puntos de venta autorizados o en plataformas de juego en línea. Además, tener en cuenta la siguiente información:



El billete completo tiene un valor de $18.000.

Cada fracción, equivalente a un décimo del billete, cuesta aproximadamente $6.000.

Cada jugador escoge una combinación de cuatro cifras y una serie de tres dígitos, ya sea al azar o de manera personalizada. Esta combinación determina si gana el premio mayor o alguno de los secos disponibles.

¿Qué hacer si resulta ganador?

Para reclamar un premio, el proceso varía según el monto obtenido:



Premios menores a $5 millones: pueden cobrarse directamente con el lotero que vendió el billete o a través de un distribuidor autorizado.

pueden cobrarse directamente con el lotero que vendió el billete o a través de un distribuidor autorizado. Premios desde $5 millones en adelante: deben reclamarse de manera presencial en la sede principal de la Lotería de Santander, ubicada en la Calle 36 No. 21-16, Bucaramanga. Para más información, se puede contactar al teléfono (607) 6852902, extensión 221.

Es indispensable presentar el billete original en buen estado, sin tachaduras ni alteraciones. La entidad verificará su autenticidad antes de autorizar cualquier pago.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co