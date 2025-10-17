Resultados de Lotería de Medellín último sorteo del viernes 17 de octubre: los números ganadores

La Lotería de Medellín, una de las más tradicionales y reconocidas en Colombia, celebró este viernes, 17 de octubre de 2025, su sorteo número 4805, correspondiente a la edición semanal que se realiza cada viernes en horas de la noche. Este evento, que se transmite en vivo a través de las redes sociales oficiales de la entidad, atrajo nuevamente la atención de miles de colombianos que depositan su esperanza en los números de la suerte. El evento coincidirá con otros sorteos de importancia en el ámbito nacional, entre ellos los de la Lotería del Risaralda y la Lotería de Santander.

La Lotería de Medellín es una entidad de carácter público creada en 1945 por la Beneficencia de Antioquia con el propósito de recaudar fondos para financiar proyectos sociales, educativos y de salud en el departamento. Desde entonces, ha mantenido una presencia constante en el panorama de los juegos de azar en Colombia, consolidándose como una de las loterías más confiables y con mayor trayectoria en el país.



Resultados Lotería de Medellín el viernes 17 de octubre EN VIVO

Noticias Caracol le comparte los resultados completos de la Lotería de Medellín, correspondientes al sorteo 4805 de este viernes:



Números ganadores:

Serie:

¿Cómo se juega la Lotería de Medellín?

Participar en la Lotería de Medellín es sencillo. El jugador debe adquirir un billete que contiene un número de cinco cifras y una serie. Durante el sorteo, se extraen los números ganadores de un bombo, y el premio mayor se otorga al billete que coincida exactamente con el número y la serie seleccionados. Además del premio mayor, que es de 16 mil millones de pesos, existen múltiples premios secos que se distribuyen entre los billetes que coincidan parcialmente con los números sorteados. Estos premios están divididos en categorías, que incluyen:



Un seco de $1.000 millones

Un seco de $300 millones

Un seco de $100 millones

Tres secos de $50 millones

Cinco secos de $20 millones

Veinticinco secos de $10 millones

"Cada billete de la Lotería de Medellín tiene un precio de $21.000 pesos colombianos y está compuesto por 3 fracciones. Cada fracción electrónica individual tiene un valor de $7.000 colombianos", informó la entidad en su sitio web oficial.

Los billetes de la Lotería de Medellín están disponibles en diversos puntos de venta autorizados en todo el país, incluyendo supermercados, tiendas, kioscos, agencias de lotería y otros establecimientos comerciales. También es posible adquirirlos en línea a través del portal oficial de la Lotería de Medellín o mediante plataformas como Lottired.net, que ofrecen la opción de compra digital segura.



¿Cómo reclamar el premio?

En caso de resultar ganador, el procedimiento para reclamar el premio depende del monto obtenido:



Premios inferiores a $5 millones pueden reclamarse en cualquier agencia distribuidora autorizada del país.

Premios superiores a $5 millones deben reclamarse directamente en las oficinas de la Lotería de Medellín, presentando el billete original y la cédula de ciudadanía del ganador.

El pago se realiza mediante transferencia bancaria a la cuenta certificada del ganador. Es obligatorio diligenciar el formato de pago de premios disponible en el sitio web oficial de la entidad.



¿Qué impuestos se aplican?

Los premios de la Lotería de Medellín están sujetos a deducciones fiscales conforme a la legislación colombiana. Se aplican los siguientes impuestos:



17% sobre el valor nominal del premio, destinado al sistema de salud.

20% adicional por concepto de ganancias ocasionales si el premio supera las 48 UVT (Unidades de Valor Tributario), monto que se transfiere a la DIAN.

El ganador en la Lotería de Medellín dispone de un año a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio, según lo estipulado en el artículo 12 del capítulo II de la Ley 1393 de 2010. Además de los sorteos tradicionales, la Lotería de Medellín ofrece promociones como el “Raspa Ya”, una modalidad instantánea que permite ganar premios al momento de adquirir el billete físico. Al raspar el desprendible, si aparece el nombre de un premio, el jugador lo gana de inmediato.



